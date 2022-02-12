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過年痔瘡病人倍增 五旬男坐立難安只能犯民俗忌諱求醫

記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣二林鎮年過五旬的林姓鎮民過年快樂盡情吃喝，久坐跟親友玩娛樂遊戲，罹患急性痔瘡，二基大腸直腸外科醫師劉佑碩手術醫治。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮年過五旬的林姓鎮民過年快樂盡情吃喝，久坐跟親友玩娛樂遊戲，罹患急性痔瘡，二基大腸直腸外科醫師劉佑碩手術醫治。記者簡慧珍／攝影

新春期間民眾大吃大喝，一般認為較容易發生急腸胃疾病，二林基督教醫院的痔瘡病號卻倍增，醫師診治發現多名患者平常沒症狀，過年改變生活作息和食量、食物種類，導致肛門皮膚微血管血流不順，導致突發痔瘡，痛得受不了，只好過年到醫院求治。

台灣彰化縣二林鎮55歲林姓鎮民大年初三突發痔瘡，民間習俗認為過年最好別看醫師，他忍耐一天，實在痛到坐立難安也睡不好，大年初四求醫診治，經醫師檢查肛門微血管出現急性血栓形成痔瘡，緊急手術切除部分痔瘡，返家休養5天，目前控制良好。

二林基督教醫院大腸直腸科醫師劉佑碩指出，農曆春節連假9天，民眾增加娛樂活動享受年節歡樂氣氛，坐著上網、看電視、玩遊戲，坐著時間比平日長又幾乎每天晚睡晚睡，食物種類以肉類居多，高油、高鹽烹煮，這些行為都會造成痔瘡形成，二基平日每月2至3名痔瘡患者求治，今年春節迄今平均每周1至2人掛號治療痔瘡。

「現代人的飲食和生活習慣改變，每個人多少有一點痔瘡。」劉佑碩說，以前人類高度勞動，出門走路沒搭車，吃五穀根莖類食物多於肉類，現代人完全相反，很少出力氣勞動，吃肉比吃蔬果還多，如果久坐沒經常運動，較容易發生痔瘡，春節連假期間坐更久、吃肉吃更多，熬夜該睡不睡，肛門微血管像人體溫度計，用突發痔瘡當作警示。

常見的痔瘡症狀是肛門皮膚腫起來，有異物感、疼痛，若反覆摩擦腫脹皮膚或解便時壓力過大，微血管破裂即出血。劉佑碩表示，感覺肛門好像長痔瘡，感覺不舒服，越早處理越好，洗澡時臀部浸泡在攝氏40度溫水裡，每次10至15鐘，不適症狀改善就不必再坐浴，同時請醫師開立藥膏防治。

若急性發作疼痛難當甚至出血，患者趕快求醫，醫師局部麻醉，手術切除部分痔瘡或結紮內痔，休息3至5天即可復原。

肛門直腸位在人體的下半部，血流不易回流，如果保持坐著或站著的姿勢過久，沒運動活絡血液流通，肛門微血管一直承受壓力就易導致充血及肌肉纖維破裂，劉佑碩建議民眾，維持規律作息和運動習慣，充分喝水，食用蔬果等高纖食物多於肉類，可降低痔瘡發生機率。

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