廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

前法務部長廖正豪除夕過世。圖／聯合報資料照片

台灣前法務部長廖正豪、前縣長陳適庸，嘉義縣兩位政壇名人分別在除夕、大年初七過世，廖死於心臟病 ，陳死於腎臟癌，兩人都不到80歲，低於民眾平均壽命81.3歲；嘉義長庚醫院提醒銀髮族，心臟腎臟有前兆應立即就醫檢查。

嘉義長庚心臟內科主任張士泰說，近期寒流溫差大，造成血管收縮、心臟跳動加速負荷加重，對有心血管問題或高危險群患者，如男性45歲以上、女性55歲以上、家族有小於40歲發生心血管及中風 病史、三高、抽菸、肥胖，成了容易成為壓垮駱駝最後一枝稻草。

張士泰表示，典型心血管疾病有前胸壓迫性悶痛、不舒服感覺會輻射到左肩或下巴、盜汗、呼吸喘。最重要特徵是胸悶不舒服，常會因運動、用力、走路誘發，通常休息5分鐘就能緩解，有這些症狀盡速就醫，否則容易進展成心肌梗塞，此時前胸壓迫性悶痛就無法經休息緩解，甚至會造成意識不清及猝死。

另要注意心肌梗塞不一定都是血栓阻塞血管引起，臨床上有20至30%病例，並非心臟血管並阻塞，而是由血管痙攣引起。這原因就跟疲勞、壓力、大喜大悲情緒變化、重調味食物、接受重大手術及天氣變化相關，所以，保持愉快心情，適時紓壓很重要。

腎臟科主任林素如說，腎臟有過濾身體廢物、調整水份及電解質、維持血壓穩定功能，還能製造紅血球生成素及維生素D維持骨質及鈣磷平衡，腎功能會隨年紀增長逐漸衰退，老人應格外注意。

腎臟病常伴隨高血壓 、糖尿病、高血脂及痛風等慢性病；也常見於長期使用消炎止痛類藥物、標示不清草藥或偏方民眾，應定期追蹤腎功能。

林素如提醒，腎臟病初期多半沒明顯症狀，若發現有泡（泡泡尿、血尿）、水（水腫）、高（高血壓）、貧（貧血）、倦（不明原因疲倦）等症狀應及早就醫。腎臟保健要維持良好健康生活習慣，方法有四項：規律作息、適度運動、戒菸、節制飲酒；適度喝水、不要憋尿：心臟病、肝臟病及慢性腎臟病患者應與醫師討論飲水量。均衡飲食：避免大魚大肉、少鹽、少調味料、少加工品；養成正確醫藥觀念。