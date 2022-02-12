51歲婦人角膜發炎難以睜眼 醫：使用3C時間太長導致

眼科主任林人傑為陳太太進行脈衝光治療。圖／衛福部台北醫院提供

冬季寒風徐徐，眼睛易感乾澀，尤其是年長者及長時間使用3C產品的族群更有感，台灣高雄51歲的陳太太某天睡醒睜不開眼，即便點了眼藥水也很難睜開眼睛，衛福部台北醫院眼科主任林人傑表示，長期使用3C產品容易造成乾眼症，嚴重時容易發炎，需以脈衝光治療，平日更要多加保養。

陳太太長期感到眼睛乾澀、角膜發炎，起初只需休息、眨眼就會恢復正常，但後來連去附近診所就醫，搭配溫熱敷、人工淚液治療，仍不見效果，甚至還會畏光、發現自己視力減退。

林人傑指出，這是瞼板腺功能障礙合併乾眼症，類似毛孔堵塞長痘痘的道理，嚴重就容易發炎、長針眼或引發乾眼症等不適症狀。因現在民眾使用3C產品時間很長，乾眼症人數快速增加，許多年輕族群也有此困擾。

林人傑表示，可能因為清潔不當、老化、飲食過於油膩、賀爾蒙變化等原因造成，也可能是眼睛水份或油脂不足，需要補水或補油，另也可能是瞼板腺的皮脂腺受到堵塞，需要好好清潔及控油的狀況。

林人傑以脈衝光替陳太太治療，即日就緩解不適症狀。林人傑說，脈衝光能增加瞼板腺分泌脂質的能力、融化眼部阻塞的油脂，就像幫眼瞼清粉刺，但預防保養勝於治療，提醒民眾平時應做好眼部清潔，並為眼睛補水、補油與控油。

護眼訣竅包含：1、可減少使用3C產品的時間，用眼30分鐘至少休息10分鐘。2、適當的溫熱敷，幫助放鬆眼球周邊肌肉 組織，緩解睫狀肌，改善眼部疲勞，提升眼周邊血液循環、促進淚腺分泌淚液，疏通阻塞的瞼板腺。3、不熬夜，飲食均衡，少吃刺激性食物，及避免長期配戴隱形眼鏡。4、保持空氣濕度，在乾燥的環境可用加濕器或放一盆水。5、眼部脈衝光，可以增加瞼板腺分泌脂質的能力、融化眼部阻塞的油脂、疏通瞼板線，且能抑制發炎。

眼科護理師呂為朋提醒，門診中經常見到許多民眾在就醫前，是先使用家中庫存、不知道放多久的眼藥水，直至無法忍受不適感才就醫，眼藥水有保存期限，若過期、變混濁、變色，都請勿繼續使用，平時若透過使用溫熱敷、加強眼瞼清潔、人工淚液療效不佳，請盡速就醫。