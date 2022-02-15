長輩不出門 醫師曝「不是體力差」 可能跟這細節有關

長輩不太願意外出可能是視力退化，醫師指出，若罹患白內障，且水晶體「熟透」，視力大減也會影響活動力。（本報資料照片）

假期民眾安排出遊，但年邁長輩有時不太願意外出，擔心跌倒後果不堪設想。醫師指出，有些長輩不愛出門，並不一定是體力差，可能是視力退化，路看不清楚當然怕跌倒，在經過手術治療，恢復視力的長輩們不再需要拐杖，樂得天天往外跑。

台北三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文指出，白內障屬於老化疾病，若長輩罹患白內障，且水晶體「熟透」，看東西多半模模糊糊，就算透過視力矯正仍只有0.1，這也讓長輩更保守，減少外出不敢與人互動，或習慣用拐杖「測樓梯深度」，就怕摔傷骨折，或是再也離不開床。

治好白內障 長輩樂出門

他舉例，先前一名八旬長輩，近年越來越不愛出門，家屬原以為是腳不好，特別買了拐杖給他，後來到眼科檢查，呂大文發現長輩的視力，從數年前的0.3，至今剩下0.1，且白內障情況嚴重，經過手術治療後，長輩不僅丟了拐杖，樂得天天往公園跑。

呂大文提醒，有些長輩不一定願意如實將病況告知孩子，但視力、聽力變差，幾個感知能力下降，也可能讓長輩「退縮」，即便不是失智 ，也可能因為感官差「不想反應」，建議民眾在多觀察年邁父母是否有聽覺、視覺問題，改善後大多可恢復活動力。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，國外研究發現白內障與失智症有關，「英國 麻醉學雜誌」2016年發表研究結果，失智症患者接受白內障手術後，不僅改善視覺也改善認知功能，並觀察居住療養院的長輩，接受白內障手術四個月後，顯著提高視力，且認知能力、日常活動受損程度較低。

視力不佳 失智風險也增

研究也顯示，青光眼、白內障等合併症，可能增加罹患失智症、阿茲海默症 的風險。陳瑩山指出，失智症與大腦運作、接收訊息有關，白內障不僅看不清楚，美味佳餚全變黑白，讓胃口全無，都可能是造成失智症、憂鬱症的危險因子。

陳瑩山曾收治一名個案，老先生本來喜歡與鄰居好友聊天互動，但近年常退縮房間，連飯都不太想吃。診察後才發現他視力退化，朋友分享彩色圖片全變黑白照，報紙的字也看不見，連帶出現失智症狀。

「以前一年不到一個失智病患，現在一周一個！」陳瑩山表示，白內障是高度精密手術，只要局部麻醉、約10至20分鐘可完成，但失智症患者不一定能全程配合，不少醫院建議採全身麻醉，但風險較高，家屬不見得願意讓長輩動手術。

他近年採用舒眠麻醉，協助失智長輩完成白內障手術，可降低風險，且術後長輩恢復視力，延緩失智表現。