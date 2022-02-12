沉默的器官…預防肝癌 8大飲食重點

肝是沉默的器官，卻是身體內重要的解毒和營養代謝的器官。 (Getty Images)

肝是沉默的器官，卻是身體內重要的解毒和營養代謝的器官，因此肝臟在體內的重要性是無可取代的，我們平常就建議從飲食和生活習慣中來做好肝的保養。

護肝營養素

1、維生素B群：每天記得攝取一碗綠色蔬菜 ，例如地瓜葉、花椰菜、青江菜等食物，因為維生素B群有助於加強肝臟在代謝毒素、三大營養素和酒精的功能。

2、維生素C：每天選擇高維生素的水果，芭樂、奇異 果、小番茄等，有助於肝臟的修復，減少發炎，維持體內抗氧化能力。

3、優質蛋白質：足夠的蛋白質，蛋、奶、魚、豆類等，有助於肝臟的健康，但是要注意過量的蛋白質，反而易造成肝臟的傷害。

4、穀胱甘肽：在肝臟解毒酵素系統中扮演重要的角色，將脂溶性有毒物質排出體外，食物中可以挑選蘆筍、酪梨、菠菜、葡萄柚、番茄等。

護肝注意事項

1、預防脂肪肝：高油、高糖飲食習慣都會造成脂肪肝，而脂肪肝也是肝癌三部曲的前身，所以控制體重與規律運動可以有效預防。

2、戒酒：過多的酒精在體內形成三酸甘油脂，囤積在肝臟，對肝臟造成慢性發炎的傷害，尤其是肝發炎的病人建議戒酒。

3、不要亂服藥物：來路不明的藥物，容易造成肝臟毒害，建議不要自己隨便亂買成藥使用。

4、不要吃發霉的食物：尤其是堅果類的花生、穀物類等，因為貯存環境不當，會產生毒害肝臟的黃麴毒素，所以建議要冷藏，而過期或是發霉食物也不要再食用。