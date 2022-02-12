我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

沉默的器官…預防肝癌 8大飲食重點

營養師劉怡里
肝是沉默的器官，卻是身體內重要的解毒和營養代謝的器官。 (Getty Images)
肝是沉默的器官，卻是身體內重要的解毒和營養代謝的器官。 (Getty Images)

肝是沉默的器官，卻是身體內重要的解毒和營養代謝的器官，因此肝臟在體內的重要性是無可取代的，我們平常就建議從飲食和生活習慣中來做好肝的保養。

護肝營養素

1、維生素B群：每天記得攝取一碗綠色蔬菜，例如地瓜葉、花椰菜、青江菜等食物，因為維生素B群有助於加強肝臟在代謝毒素、三大營養素和酒精的功能。

2、維生素C：每天選擇高維生素的水果，芭樂、奇異果、小番茄等，有助於肝臟的修復，減少發炎，維持體內抗氧化能力。

3、優質蛋白質：足夠的蛋白質，蛋、奶、魚、豆類等，有助於肝臟的健康，但是要注意過量的蛋白質，反而易造成肝臟的傷害。

4、穀胱甘肽：在肝臟解毒酵素系統中扮演重要的角色，將脂溶性有毒物質排出體外，食物中可以挑選蘆筍、酪梨、菠菜、葡萄柚、番茄等。

護肝注意事項

1、預防脂肪肝：高油、高糖飲食習慣都會造成脂肪肝，而脂肪肝也是肝癌三部曲的前身，所以控制體重與規律運動可以有效預防。

2、戒酒：過多的酒精在體內形成三酸甘油脂，囤積在肝臟，對肝臟造成慢性發炎的傷害，尤其是肝發炎的病人建議戒酒。

3、不要亂服藥物：來路不明的藥物，容易造成肝臟毒害，建議不要自己隨便亂買成藥使用。

4、不要吃發霉的食物：尤其是堅果類的花生、穀物類等，因為貯存環境不當，會產生毒害肝臟的黃麴毒素，所以建議要冷藏，而過期或是發霉食物也不要再食用。

奇異 蔬菜

上一則

頻檢查、狂洗手 強迫症該如何擺脫？

下一則

保健Q&A／平時很養生 也會腦中風？

延伸閱讀

藥物酒精併服 恐有嚴重副作用

藥物酒精併服 恐有嚴重副作用
高一男食量大、愛吃速食又缺少運動 脂肪肝找上身

高一男食量大、愛吃速食又缺少運動 脂肪肝找上身

毁滅與創造

毁滅與創造
年年潛血檢查無異狀 36歲男血便一驗竟是3期腸癌

年年潛血檢查無異狀 36歲男血便一驗竟是3期腸癌

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

退休後老是丟三落四 是「失智症」提早報到嗎？

2022-02-07 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

腦出血中風請牢記「FAST」口訣 掌握黃金救援3小時

2022-02-09 01:00
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
高血脂患者飲食要特別注意，食物烹調宜選用清蒸、水煮，多吃新鮮蔬菜、全穀食品。（本報資料照片）

調節血脂 養成8個好習慣

2022-02-07 02:00
基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身體習慣這樣的體重之後，將會讓減重結果大打折扣。圖／基隆市衛生局提供

體重有記憶效應 燃脂大作戰 年後1個月是減重黃金期

2022-02-06 05:14
（圖：健康醫療網提供）

經期改變不是更年期唯一症狀 多觀察「這些」身體變化

2022-02-07 01:00

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一