病毒會突變 健康要有新思維

小孩要買新玩具。老爸：「你還有那麼多玩具，都還可以玩，為什麼還要買？」小孩：「媽媽不是也一直買新衣服，為何你都買給她？」

喜新厭舊是人的天性，所謂天性是人類與生俱來的特性，是造物者在人類的基因裡面設計好的密碼，因為人有這種天性，所以人類文明可以一直創新發明，新事物問世，好比舊的手機 可用，但新的手機一出來，馬上迫不及待的買了下來。

新冠病毒也會喜新厭舊，這是它求生的本領，基因一直變化才能發揮它的感染力，所謂道高一尺、魔高一丈，就是這個道理。

不只新冠病毒會突變，B型肝炎病毒也會突變，一、二十年前，第一代的抗B肝病毒藥物問世，為全世界B肝患者帶來新的福音，可惜容易產生抗藥性，肝指數 降下來，後來又升高，病毒量也一再飆高，甚至引發猛爆性肝炎，危及生命。

第二代的抗B肝病毒藥物喜必福也有同樣的缺點，還好醫界有研發出第三代的抗B肝病毒藥物，就是現在全世界用得最廣的貝樂克及韋立得，很可惜這兩種藥物不能把病毒完全殲滅，只能抑制它，讓病毒量減少，甚至測不到，肝指數也回到正常，但停藥後，病毒又會反彈，肝指數又會升高，甚至同樣的造成猛爆性肝炎，但比例上比第一代的好很多了。

不只在病毒，癌細胞 本身也會突變，化療或標靶藥物本來有效的，後來又失去效果，腫瘤又活化起來，例如肺癌、血癌、淋巴癌的藥物均是如此。

新年新希望，就是希望你我身邊的朋友，每人對健康有新的思維，在疫情方興未艾之際，思考全身保養之道，尤其對人體缺乏痛覺的器官，例如肝臟這個沉默又默默工作的器官，好比默默的母親或流血流汗為事業打拚的爸爸，一定要每年腹部超音波「超」一下，才能擁有好心肝。