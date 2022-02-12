我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

病毒會突變 健康要有新思維

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

小孩要買新玩具。老爸：「你還有那麼多玩具，都還可以玩，為什麼還要買？」小孩：「媽媽不是也一直買新衣服，為何你都買給她？」

喜新厭舊是人的天性，所謂天性是人類與生俱來的特性，是造物者在人類的基因裡面設計好的密碼，因為人有這種天性，所以人類文明可以一直創新發明，新事物問世，好比舊的手機可用，但新的手機一出來，馬上迫不及待的買了下來。

新冠病毒也會喜新厭舊，這是它求生的本領，基因一直變化才能發揮它的感染力，所謂道高一尺、魔高一丈，就是這個道理。

不只新冠病毒會突變，B型肝炎病毒也會突變，一、二十年前，第一代的抗B肝病毒藥物問世，為全世界B肝患者帶來新的福音，可惜容易產生抗藥性，肝指數降下來，後來又升高，病毒量也一再飆高，甚至引發猛爆性肝炎，危及生命。

第二代的抗B肝病毒藥物喜必福也有同樣的缺點，還好醫界有研發出第三代的抗B肝病毒藥物，就是現在全世界用得最廣的貝樂克及韋立得，很可惜這兩種藥物不能把病毒完全殲滅，只能抑制它，讓病毒量減少，甚至測不到，肝指數也回到正常，但停藥後，病毒又會反彈，肝指數又會升高，甚至同樣的造成猛爆性肝炎，但比例上比第一代的好很多了。

不只在病毒，癌細胞本身也會突變，化療或標靶藥物本來有效的，後來又失去效果，腫瘤又活化起來，例如肺癌、血癌、淋巴癌的藥物均是如此。

新年新希望，就是希望你我身邊的朋友，每人對健康有新的思維，在疫情方興未艾之際，思考全身保養之道，尤其對人體缺乏痛覺的器官，例如肝臟這個沉默又默默工作的器官，好比默默的母親或流血流汗為事業打拚的爸爸，一定要每年腹部超音波「超」一下，才能擁有好心肝。

指數 手機 癌細胞

上一則

頻檢查、狂洗手 強迫症該如何擺脫？

下一則

保健Q&A／平時很養生 也會腦中風？

延伸閱讀

【食力】切洋蔥再也不留淚 價差3倍不流淚洋蔥你願買嗎?

【食力】切洋蔥再也不留淚 價差3倍不流淚洋蔥你願買嗎?
紐約客談／紐約公校 真到摘口罩的時機？

紐約客談／紐約公校 真到摘口罩的時機？
紐約白尾鹿感染Omicron 專家憂出現新變種

紐約白尾鹿感染Omicron 專家憂出現新變種
病毒和惡劣氣候的雙重夾擊

病毒和惡劣氣候的雙重夾擊

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

退休後老是丟三落四 是「失智症」提早報到嗎？

2022-02-07 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

腦出血中風請牢記「FAST」口訣 掌握黃金救援3小時

2022-02-09 01:00
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
高血脂患者飲食要特別注意，食物烹調宜選用清蒸、水煮，多吃新鮮蔬菜、全穀食品。（本報資料照片）

調節血脂 養成8個好習慣

2022-02-07 02:00
基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身體習慣這樣的體重之後，將會讓減重結果大打折扣。圖／基隆市衛生局提供

體重有記憶效應 燃脂大作戰 年後1個月是減重黃金期

2022-02-06 05:14
（圖：健康醫療網提供）

經期改變不是更年期唯一症狀 多觀察「這些」身體變化

2022-02-07 01:00

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一