我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍楚宣布 解除紐約州室內公共場所口罩令

冬奧女子雪板障礙賽 雅各貝利斯為美奪首金

WHO警告：AI恐加深年齡歧視 影響對老人健康照護

中央社日內瓦9日綜合外電報導
世界衛生組織（WHO）今天警告，醫療保健服務使用日益頻繁的人工智慧（AI）系統蘊含偏見，恐加深對老年人的歧視，因而影響對他們的健康照護。（本報系資料庫）
世界衛生組織（WHO）今天警告，醫療保健服務使用日益頻繁的人工智慧（AI）系統蘊含偏見，恐加深對老年人的歧視，因而影響對他們的健康照護。（本報系資料庫）

世界衛生組織（WHO）今天警告，醫療保健服務使用日益頻繁的人工智慧（AI）系統蘊含偏見，恐加深對老年人的歧視，因而影響對他們的健康照護。

法新社報導，WHO在政策簡報中表示，AI技術在改善對高齡者照護具有巨大潛能，但也存在顯著的風險。

WHO表示：「AI技術若將刻板印象、偏見或歧視編碼納入系統，或使用AI時出現這些現象，恐有損老年人健康照護的品質。」

這份政策簡報強調AI系統有多麼仰賴大型歷史資料集，而這些資料通常是以不透明方式蒐集、分享、合併和分析的有關民眾資訊。

這些資料集本身可能不完善或具歧視性，舉例來說，會反映出醫療保健服務領域既有偏見，而目前歧視高齡者的情況相當普遍。

WHO健康老化（Healthy Ageing）部門的努涅斯（Vania de la Fuente Nunez）指出，以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間所看到的情況為例，當加護病房人滿為患時，會根據病患的年紀判定他們是否可以使用氧氣或病床。

如果這樣的歧視性模式反映在用於訓練AI演算法的資料集中，這套模式可能會變得根深蒂固。

這份政策簡報警告，AI演算法可能讓現存於醫療保健服務中的不平等現象更加牢固。

AI 歧視 WHO

上一則

82歲老婦失智症來得急又快速惡化 就醫發現肺癌轉移腦

延伸閱讀

丹麥女王與西班牙國王宣告確診 兩人皆輕症

丹麥女王與西班牙國王宣告確診 兩人皆輕症
東京迪士尼員工染疫人手不足 首次暫停歌舞表演

東京迪士尼員工染疫人手不足 首次暫停歌舞表演
未來趨勢短影音推播引擎 陳昭榮的推播演算法 更精準

未來趨勢短影音推播引擎 陳昭榮的推播演算法 更精準
加州加護病房新冠患者 1個月激增逾1倍

加州加護病房新冠患者 1個月激增逾1倍

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

退休後老是丟三落四 是「失智症」提早報到嗎？

2022-02-07 01:20
台中慈濟醫院物理治療師示範伸展運動。圖／台中慈濟醫院提供

333保健法 上半身3伸展 下半身3肌力 每天在家做3次

2022-02-02 22:23
圖片來源 ／健康醫療網

腦出血中風請牢記「FAST」口訣 掌握黃金救援3小時

2022-02-09 01:00
白血病患者歐爾森（中）在2010年接受在試驗階段的基因療法，把血液裡的血細胞轉化為殺癌細胞，如今他體內已無癌細胞。圖為他與家人開心合影。（美聯社）

基因療法治血癌奏效 追蹤10年 兩名病患痊癒

2022-02-02 19:59
每種油品特性不同、適用的烹調方式不一。（Getty Images）

煎煮炒炸 最忌一油到底 吃錯很傷身

2022-02-02 02:00
高血脂患者飲食要特別注意，食物烹調宜選用清蒸、水煮，多吃新鮮蔬菜、全穀食品。（本報資料照片）

調節血脂 養成8個好習慣

2022-02-07 02:00

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制
「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪

「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症