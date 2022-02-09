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82歲老婦失智症來得急又快速惡化 就醫發現肺癌轉移腦

記者鄭國樑／桃園報導
神經內科醫師邱詡懷提醒失智症來得快又急的時候，可能不是單純的失智問題。記者鄭國樑／翻攝
神經內科醫師邱詡懷提醒失智症來得快又急的時候，可能不是單純的失智問題。記者鄭國樑／翻攝

82歲的阿婆雖有高血壓及糖尿病的病史，不過都固定就醫按時服藥，原本生活都能自理，然而過去半年食慾越來越差，常常吃一點東西就吃不下，記憶力也變差。

阿婆一直十分養生，煙酒不沾，過著早睡早起的生活，每天還會在公園與老友一起健走散步。同住的兒子表示，過去幾個月阿婆常常迷路找不到回家的方向，本來每天都會出門散步，因為這樣變得足不出戶。不僅如此，阿婆還變得不會煮飯，突然忘記怎麼刷牙、洗澡，每天都會反覆問一樣的問題。

最近甚至認不出家人，每到接近太陽下山的時候，阿婆便常常出現幻聽幻視的情形，脾氣變得暴躁易怒、甚至說看到了過世的親人來找她。

兒子覺得她可能失智了，於是帶到台灣部立桃園醫院神經內科就診，神經內科醫師邱詡懷為她安排檢查，抽血結果沒有明顯的異常，但是腦部電腦斷層發現1顆近兩公分的腫瘤，腫瘤附近也引起腦水腫，因此立即住院再仔細查，發現阿婆不是單純的失智症，而是肺部已經有數顆腫瘤，已經轉移到腦部，目前正針對肺癌評估治療當中。

邱詡懷醫師指出，老人失智問題在台灣這個高齡化社會越發重要，失智症常是因為神經退化性疾病造成，整體的病程常長達數年的時間，症狀可能會有記憶力退化、生活功能下降、認知障礙、迷路、計算能力下降、個性改變、妄想、幻覺等等症狀。

少數失智症的原因為其他疾病造成的症狀，例如藥物、憂鬱症、甲狀腺功能低下、B12或葉酸缺乏、水腦、腦傷，或像阿婆一樣是腫瘤轉移所造成。

因此如果失智症狀來得又急又快，在幾個月的時間就迅速惡化的，往往是例如中風、藥物等其他因素導致，提醒民眾應盡速就醫，優先排除可逆性的失智症，早期診斷早期治療。

失智 腫瘤 高血壓

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