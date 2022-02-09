膝關節退化非老年人專利 切勿「忍痛」而錯失治療良機

圖片來源 ／健康醫療網

退化性關節炎是最常見的骨科疾病之一，其中，膝關節因需長期承受人體重量，與其他關節相較之下更容易產生問題。其實不只年紀增長會讓關節退化，體重過重、姿勢不當等因素都會加速其損耗。再加上現代人運動風氣漸盛，運動、路跑、登山樣樣來，運動傷害發生率居高不下，財團法人長庚紀念醫院骨科主治醫師林郁智提醒，日常生活中的大小扭傷、撞傷，若沒給予足夠時間讓身體修復或接受妥善治療，都有可能累積成退化性關節炎。

軟骨修復能力差 膝關節疼痛需及時治療

多數痛症輕微之膝關節退化患者，透過適當休息、培養良好生活習慣及搭配輕度消炎藥物、加強訓練大腿股四頭肌等方式，約1-2周即可感受到症狀改善。但林郁智醫師分享，臨床上也有不少人有習慣性隱忍疼痛的現象，導致來就診時已是中度、重度退化，伴隨膝蓋腫脹、鈍痛難耐甚至已不良於行，此時更須及時釐清病因並介入治療，避免走向「置換人工關節」一途。

非手術治療方式怎麼挑？ 醫：各有優缺點

目前非手術之常見退化性關節炎治療，包含關節內注射玻尿酸、高濃度血小板血漿增生療法（Platelet-rich plasma,PRP）、自體脂肪幹細胞治療，林郁智醫師指出，三種治療方式各有優缺點：

1. 關節內注射玻尿酸

林郁智醫師形容，玻尿酸的角色就像「潤滑劑」，膝關節輕度退化如同機器生鏽，適度施加潤滑劑可讓其正常運作，但若機器本身已壞掉失去功能，即已是重度膝關節退化患者，使用玻尿酸恐成效不彰。

2. 高濃度血小板血漿增生療法（Platelet-rich plasma,PRP）

因人體血小板中富含生長因子，因此PRP療法原理即抽取患者自身血液，離心出高濃度血小板後再注入回退化關節面，坊間有許多診所都有提供PRP治療，優點在於可及性高。然而，林郁智醫師提醒，PRP運用在退化性關節炎的真實效用仍有待商榷，且血液分離儀器與場所都會影響治療結果，如環境控管任何環節未注意也都可能增加感染風險。

3. 自體脂肪幹細胞治療

脂肪幹細胞具再生及分化功能，也能分泌生長因子，自體脂肪幹細胞治療即利用此特性。幹細胞注入關節面後，可舒緩發炎反應並協助軟骨增生與組織重建。林郁智醫師強調，自體脂肪幹細胞需在國家認證符合人體細胞組織優良操作規範(Good Tissue Practice, GTP)要求之實驗室才能進行萃取，安全性更受保障，能將患者感染風險降到最低。

同樣與「生長因子」有關，PRP與自體脂肪幹細胞有何不同？林郁智醫師說：「PRP像是散彈槍，非經特殊儀器萃取生長因子，因此注入患者傷部後效用較看個人，而自體脂肪幹細胞治療是在實驗室中純化、萃取幹細胞再打到傷部，以目前研究數據看來，減緩軟骨損傷惡化的效果較PRP更明確。」

手術不一定為最終選擇 「釐清病因」才是關鍵

手術常常被認為是膝關節退化的最終選擇，林郁智醫師表示其實不然，手術的主要目的在於解決患者痛症並讓其恢復生活功能，而膝關節退化也有可能是因O型腿、X型腿等腿型問題，長期行走姿勢不正確進而磨損軟骨而造成。此時手術可協助關節矯正，讓軟骨使用年限更持久。

因此，手術並非總是「最終選擇」，醫師會全面了解患者情形，並在各種利害權衡之下評估患者是否有需求，若一昧拒絕手術反而可能因疼痛導致沒辦法正常活動，進而影響身體其他功能，或使慢性病更加難以控制。

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資料來源：健康醫療網

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