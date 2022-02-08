清潔工突發「眼中風」失明 醫：長期抽菸喝酒導致

院方說明，視網膜動脈許多分支內皆有拴子，視網膜因水腫而呈現灰白色澤（如箭頭標示處）。圖／衛福部台北醫院提供

清潔工小陳於春節前嚴重腹瀉長達5天，頭昏目眩、步態不穩，經診斷為急性腸胃炎，院方安排小陳住院，小陳躺在病床時，左眼突然一片漆黑，右眼卻維持正常視力，醫師說明，小陳的左眼中心視網膜動脈阻塞，診斷為「眼中風 」，左眼視力僅剩微弱光感，緊急進行高壓氧治療，1小時後恢復部份視力。

衛福部台北醫院胸腔內科暨高壓氧專科醫師陳正昱表示，電腦斷層檢查發現小陳的小腦有輕微萎縮，可能與長期抽菸喝酒有關，抽菸喝酒容易引發神經退化、視網膜動脈血管阻塞缺氧，導致神經無法傳導視覺訊號，埋下「眼中風」的禍因。

陳正昱指出，突發性失明的「眼中風」是腦中風前兆，不可掉以輕心，若在4至6小時未做適當治療，可能會導致永久性的視力喪失，因此接到緊急會診電話後，立即為小陳安排高壓氧治療。

高壓氧是目前最不具侵入性，且能舒適平躺就能有良好療效的治療方式。小陳表示，自己在高壓氧艙內約略30分鐘，感覺到左眼出現模糊的影像，治療10次後視力已恢復至0.9。現在眼前出現的影像都很清晰，走路也恢復正常。

部北指出，小陳今年46歲，菸酒資歷卻長達30年，是「資深菸酒人」，醫療團隊除了慶賀小陳重見光明，也告知有贈送5次戒菸門診諮詢，勸導小陳要遠離菸酒。

陳正昱說明，高壓氧治療可提升血液中氧氣的輸送量，使氧氣擴散到缺氧受傷的組織，加速血管增生、促進感染控制與傷口癒合、幫助腦部及神經復原，適合以高壓氧治療的病症種類繁多，例如一氧化碳中毒、減壓症、急性氣栓塞症、氣壞疽病、細菌感染性疾病、慢性復發性骨髓炎、急性燒灼傷等，目前在胸腔科、急重症醫療、傷口照護等各醫療上都有廣泛的應用。