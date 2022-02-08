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拿炒鍋、催油門都痛 年假後遺症「媽媽手」患者增

記者徐如宜／高雄報導
春節年假結束，醫院發現這幾天「媽媽手」患者大幅增加。圖／高雄活力得中山脊椎外科醫院提供
春節年假結束，醫院發現這幾天「媽媽手」患者大幅增加。圖／高雄活力得中山脊椎外科醫院提供

長達九天的春節年假結束，醫院發現這幾天「媽媽手」患者大幅增加。原來大家開心放假或為防疫，多在家裡用餐，卻苦了做家事煮飯的婆婆媽媽。台灣高雄一名七旬婦人過年忙於大掃除備年夜飯，引發右手腕疼痛，只要拿炒菜鍋或騎車催油門就痛，就醫診斷是「媽媽手」，接受治療才緩解改善。

高雄活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，俗稱媽媽手的正式醫學名稱為「狹窄性肌腱滑膜炎De Quervain's syndrome」，患者主訴為大拇指近手腕處的疼痛，好發於常做家事，需使用手部動作的主婦們。其中新手媽媽在抱新生兒時，常需用手托住新生兒的頭部，也是常見族群，造成不少婆媽的困擾。

楊椒喬表示，今年年假期間，主婦們因忙於大掃除加上年夜飯各類家人聚會多，備餐需求量大增，這類患者就多增加約5成。雖然是小問題，只要痛起來卻會造成患者日常生活的困擾，嚴重者還會造成大拇指無法動彈舉起。

以這位婦人為例，為讓她能盡速降低疼痛，恢復正常生活，醫師建議接受水介質震波治療。因為水介質震波採用聚焦式探頭，以高能量的聲波來撞擊組織，使患部產生發炎反應，促進生長因子，達到組織再生及修復的功能，對舒緩疼痛有明顯效果。

楊椒喬說，水介質震波是非侵入性治療，患者於門診接受治療，每次治療僅需10至20分鐘，一周一次、每次1500發震波，為期3次。患者不須麻醉或住院，治癒率達八成，對年假期間忙碌的主婦或是平日的上班族而言，是治療的選擇之一。

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