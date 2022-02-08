症狀似感冒的淋巴癌 未治療恐「數月就奪命」

圖片來源 ／健康醫療網

Omicron疫情 遍全球，民眾若出現咳嗽、發燒等相關症狀必須嚴正以待，然而，會引起相關症狀的不只有新冠肺炎，還可能是淋巴癌所致。台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院血液腫瘤 部醫師林耘曲表示，有6大症狀須注意：「腫、燒、汗、咳、瘦、累」，且千萬別當成老化、疲勞，通常這6症狀很可能是罹患非何杰金氏淋巴瘤當中的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」，病程又快又猛，惡性程度高，因此莫名的不舒服可能就是淋巴癌的警訊，必須及早治療。

快檢視這6症狀 別以為只是勞累、老化

林耘曲表示，淋巴細胞是身體重要的免疫細胞，可抵抗入侵人體的病毒和細菌，若淋巴細胞發生病變，可能會發生失控的增長或喪失雕往機制，導致衰老而功能下降的淋巴細胞不會被淘汰，而又多又無用的淋巴細胞，就可能引起淋巴癌（或稱惡性淋巴瘤）。淋巴癌分為2種：非何杰金氏淋巴瘤與何杰金氏淋巴瘤，台灣以「非何杰金氏淋巴瘤」居多，佔了9成。根據本土流行病學，非何杰金氏淋巴瘤男女發病率大致相通（1.32：1），好發於中高年族群，隨人口老化，發生率會逐年增長。

非何杰金氏淋巴瘤目前致病原因還不明確，林耘曲表示，但可能與老化、病毒或病菌感染（HIV病毒、EB病毒、C肝病毒、幽門螺旋桿菌）、遺傳、自體免疫病變有關係。林耘曲強調，民眾若身上莫名出現淋巴結腫脹、發燒攝氏38度以上且持續超過2周、夜間盜汗、久咳不癒超過1個月、6個月內體重減輕10%，以及疲憊感越來越重的狀況，建議及時就醫，並且遵照醫囑，完成檢查。林耘曲補充，檢查必須經由組織切片、血液檢查、正子斷層掃描、核磁造影、腰椎穿刺等檢查才能真正診斷。

及早、積極治療 治癒率達7成

在非何杰金氏淋巴瘤患者中，高達5成是屬於「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」（簡稱DLBCL,Diffuse Large B Cell Lymphoma），惡性度頗高，容易從淋巴循環逃脫，轉移到其他器官、組織，造成身體機能受損，需積極治療。林耘曲表示，如果未及時治療，存活期可能不足一年「有些患者幾周、幾個月內就會死亡」，若積極治療，治癒率達70%，10年存活率達45%。而目前臨床上高達6種治療方式：化學治療、異體移植、自體移植、標靶治療、局部放射線治療以及細胞治療，林耘曲表示，各種分型的治療差異很大，須和專業醫師討論出最合適的治療方式。

淋巴癌分期小檔案：

第一期：僅有局部病灶

第二期：單側橫膈膜，有兩處以上的淋巴結被侵犯

第三期：上、下兩側的橫膈膜都受侵犯，或轉移到脾臟

第四期：轉移到骨髓、肝臟、腦、肺部、腎臟、骨骼、腸胃、皮膚等。

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資料來源：健康醫療網

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