頸椎退化 醫師也會頭痛、手麻

中國醫藥大學附設醫院復健部主任林千琳最近手很麻，戴上了腕隧道症候群患者使用的豎腕副木。(記者趙容萱／攝影)

在診間，很多病人看我使用電腦打鍵盤問我「為什麼要用墊子？」因為我的手會麻、頸椎退化，罹患了腕隧道症候群和雙重擠壓症候群。

手麻、頭痛 睡姿也歪掉

隨著年齡增長，50歲以後我的頸椎開始退化，壓到頸部神經，手腕神經也變得更脆弱，產生「雙重擠壓症候群」。最初是頭痛、脖子不舒服，尤其是頭痛到需要躺著，還以為是偏頭痛、青光眼，但檢查才發現是頸椎壓迫造成。也因為脖子不舒服、睡姿歪掉，頭側向左側，導致左手麻，從手臂往手指方向延伸的麻。

因為我的姿勢不對，才造成頸椎問題，不僅左手會麻，還會頭痛，剛開始我只做一些熱敷、電療，但效果有限，吃藥只是暫時緩解，後來我調整姿勢，睡覺時在枕頭上放置毛巾捲讓頸部有承托，頭與頸往前約5度微微彎曲，不要側一邊，頸椎問題才得到緩解。

別過度伸展 可拿墊子撐手

52歲時，手腕、手指不對勁，常常手麻，尤其左手拿手機 時最為嚴重，經神經傳導檢查，證實是罹患「腕隧道症候群」。因為長期使用電腦鍵盤，手腕過度往上伸展造成的，於是我使用鍵盤時，會拿墊子撐住手腕，避免手腕過度伸展。手很麻時，會戴上豎腕副木（矯正支架），讓手腕擺在正中、放鬆的姿勢，避免神經壓迫、造成疼痛。

腕隧道症候群發生原因，常見使用電腦久了、拿著手機追劇、玩手遊或單手支著頭睡覺等，手腕過度彎曲、過度伸展，造成手腕處的正中神經過度狹窄受到壓迫，手指頭會麻，尤其是拇指、食指和中指，或無名指一半所謂「三指半」延伸到手掌魚際部位會麻。

打電腦玩手機 須注意姿勢

在治療上，第一個就是預防，手腕不要過度彎曲以及過度伸展。復健治療依病況可採用副木、超音波、電療、雷射、打針，或震波治療、高能量磁場治療等，有助於緩解神經壓迫。

避免雙重擠壓症候群上身，我做了六件事：

一、謹守「睡覺頭不能歪掉、頸不能空」，有助於改善頸椎問題。

二、使用3C產品時，每30分鐘就要起身動一動，做頸椎舒緩運動或伸展運動，讓眼睛適度休息。

三，避免伸脖子姿勢，例如低頭族看手機、電腦族會不自主伸長脖子、下巴凸出，都易導致頸椎問題惡化。

四、坐姿要正確。坐的時候先調整好椅子高度，與螢幕第一行字往上3公分平視，或與訪談者保持平視，並隨時注意姿勢，挺胸、背拉直。使用鍵盤時，手腕要有靠墊，騎機車催完油門後手腕放平。

五、平時做頸椎強化運動，利用手部輕推頭部前、後、左、右四個方向，各16拍後放開。

六、身體不適，應就醫尋求專業人員協助，避免延誤治療時機。

什麼是雙重擠壓症候群？

「雙重擠壓症候群」最早於1973年由厄普頓（Upton）和麥考馬斯（McComas）2位醫師提出，他們追蹤115名罹患腕隧道症候群或肘部尺神經壓迫症狀患者檢查分析，發現有81例伴隨頸部神經病變，且沿著單一條周邊神經，同時存在多個部位的壓迫現象，而引起的神經功能障礙，稱為「雙重擠壓症候群」。