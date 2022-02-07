「滴血認親」沒科學根據 親緣鑑定來確認關係

（圖：健康醫療網提供）

親子 鑑定，這個名詞乍聽之下好像只會出現在灑狗血的連續劇之中，也使得當提及這項檢驗時，往往民眾會將其與「私生子」聯想在一起。現今親緣鑑定的運用除了連續劇中會出現的遺產爭奪場景外，在戶政方面運用也大幅的增加。

例如事後幫小孩申報戶口、更改生父生母或更改姓氏或是打算申請依親移民的民眾，皆需持經認證核可的實驗室核發的親緣鑑定報告才能進行。因此，隨著社會的進步開放、法律條文的與時俱進，現今親緣鑑定的應用已經遠超過傳統連續劇的想像，甚至能促進受測者的個人福祉。

滴血認親？別再相信沒有根據的說法

在古時候，滴血認親雖然是最常被提及檢測血緣關係的方法，但古人對於血型系統以及抗體、抗原之間的關係並不了解，以致於推導出來的結論是沒有任何科學根據的。

一直等到ABO血型被發現之後，血緣關係的鑑定才開始步入了科學的領域。但ABO血型系統中也只有4種表現型，且血型的表現也可能受後天外來或體質因素而有所改變，因此透過血型系統來鑑定親緣也並不可靠。隨著科學的發展，人們逐漸從「遺傳」概念中了解到，正是存於細胞核中的去氧核醣核酸（DNA ）在負責傳承來自親代的訊息。

因此，大約在30年前科學家開始將DNA用於血緣鑑定，並利用核酸擴增技術（PCR）針對人類DNA中短相連重複片段（STR）加以分析。因STR基因型具有長度短、分布廣與鑑定容易等優點，不但能增加鑑定的效率，更將準確性提高至99.99%以上。

多位點STR判斷親屬關係

DNA的STR方法是如何進行親子關係的判定呢？臨床病理科商弘昇醫師、陳奇聖醫師說明，假設父親有編號10與13型的對偶基因，母親有編號15與16型的對偶基因，而小孩有編號10與16型的對偶基因。

因此可以推論出小孩身上編號10型的對偶基因是來自父親，而編號16型的對偶基因則是來自母親；符合小孩的基因一半來自父親，另一半來自母親的遺傳定律。基於上述原理再配合同時偵測及比對多個STR位點，若每個位點均符合遺傳定律的話，就會計算個別與累積的親子指數 。

若有超過3組以上STR不符遺傳法則的話，即會判定不具親屬關係，而個別親子指數（Paternity index）便是在比較該型基因來自親代的遺傳機率與群體中隨機出現的機率後，換算出來代表親子雙方關聯程度的指數。最後將多個STR個別親子指數相乘後便可以求得累積親子指數（Cumulative Paternity Index, CPI）。在事前機率為0.5，也就是待測父親與任何男子具有相同機率讓小孩之母親受孕的情況下，親子確定率（Probability of Paternity）等於CPI／（CPI+1），依據TAF認證規範，若累積親子指數大於10,000或親子確定率大於99.99%時，即可判定具有親屬關係。

此外除了一等直系血親可以執行親緣鑑定外，也可以進行祖孫、叔姪、手足、半手足等親屬關係鑑定，只要鑑定位點增加即可增加鑑定的準確性，另外增加受測親屬人數，更可大幅提高親屬關係研判的正確性。

文章來源：https://enews.tsgh.ndmctsgh.edu.tw/edm/content_detail.aspx?eid=1615

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資料來源：健康醫療網

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