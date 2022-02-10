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藥物酒精併服 恐有嚴重副作用

林建宏／桃園新生醫專講師、社區藥局藥師

好友、家族聚餐或應酬時，常會喝酒，看似平凡的動作，卻可能會嚴重影響平日在服用的藥物效果。尤其藥物不可與酒精併服，也就是不能用酒代替開水吃藥，吃藥後必須間隔數小時後才能飲酒。

美國食物藥品管理局網站提到，與藥物產生交互作用的食物，還包括含有酒精的食物、飲料。因為身體代謝酒精所需的酵素，正好與身體主要代謝藥物的酵素（CYP-450）相同，代謝過程長達數小時之久，當酒精與藥物互搶同一個代謝酵素時，如果酒精搶輸了，酒精代謝會變慢，產生即使在平常酒量內，也有頭痛、嘔吐的情況。

之前網路流傳讓人酒量變差的整人影片用的藥物，其實是讓酗酒者因此產生懼怕飲酒的療法，稱為「雙硫侖樣反應」，是透過藥物讓身體對酒精產生急性過敏，所以不可以在無醫師、藥師說明下擅自使用。

此外，酒精與藥物互搶同一個代謝酵素的另一種情況，也可能是藥物的代謝變慢，轉而發生意外增加藥物的效果，因此可能讓平常不明顯的藥物副作用突然發生，增加風險。例如，用來緩解施打新冠疫苗後，出現肌肉痠痛、頭痛、發燒副作用的藥物，需要靠肝臟代謝，若再與酒精併用，會增加肝毒性、肝臟損傷的風險。

喝酒後頭痛，常見民眾服用非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs），來緩解頭痛，一旦這類藥物併用酒精，會提高胃腸道出血的副作用風險，可能造成血便、黑便、吐血等。

若喝酒造成嘔吐不適，應避免服用止吐藥，因含metoclopramide成分的止吐藥，如ㄒ用酒精，恐增藥物發生鎮靜副作用的風險。

其他如高血壓、高血脂等慢性病用藥，也都可能與酒精發生嚴重副作用。藥物繁多，建議民眾可持健保卡到健保社區藥局，找專業藥師透過雲端藥歷判斷，多一分注意，少一分遺憾。(林建宏／台灣桃園新生醫專講師、社區藥局藥師)

健保 藥局 高血壓

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