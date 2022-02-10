高血壓 導管治療有效「降壓」

高血壓會導致心臟疾病的主因是當血管內壓力過大，使其慢慢硬化、容易破裂，以及血管越來越狹窄甚至纖維化。 (Getty Images)

高血壓 雖然是現代相當常見的病症之一，但民眾千萬不能忽視，因為高血壓可能會導致多種併發症，例如心臟衰竭、心房顫動、腦中風 、腎衰竭、眼中風、腸中風等，一般建議患者需透過減重 、運動、飲食及服用藥物來控制血壓，若連藥物都無法改善，台灣台中榮民總醫院心血管中心介入心臟科主任劉尊睿醫師表示，可藉由高血壓導管手術（Renal Denervation system, RDN, 經導管腎神經燒灼術），有效降低患者血壓，多數患者還可減少一到三種藥量。

高血壓恐導致全身性的併發症

劉尊睿醫師表示，高血壓會導致心臟疾病的主因是當血管內壓力過大，使其慢慢硬化、容易破裂，以及血管越來越狹窄甚至纖維化；血管壓力會加諸於心臟成為阻力，也就是心臟要很費力才能把血液打出去，導致心臟當中，如同馬達的左心室越來越肥厚，久而久之甚至變性而導致心臟衰竭；而當左心室肥厚，此時左心房血液便不易流到左心室，使左心房也漸漸擴大，因此引發心律不整、心房顫動，心臟二尖瓣膜也會受到影響，因為必須對抗高血壓的阻力，因此易有逆流狀況產生。

同樣的原理，以腦血管來說，當血管硬化、狹窄就會容易導致腦溢血、腦中風、腦梗塞，對主動脈來說，因為血流衝力太高、壓力太大，會產生主動脈剝離；當腎臟血管壓力太高，會破壞腎絲球造成腎衰竭；當影響到小血管，例如眼睛，會造成視網膜血管出血、眼中風；使腸子動脈出血，導致腸中風，劉尊睿醫師表示，只要有血管的地方，都有可能受到高血壓的影響，可說是「全身性的疾病」。根據美國心臟協會發布有關高血壓標準值，也將高血壓重新定義在130/80毫米汞柱以上。

若要控制血壓，劉尊睿醫師建議，高血壓患者要遵循「生活型態調整」（Lifestyle modification），從減重、運動和飲食調整。減重可以減少心臟負擔，運動可以讓血管擴張、降低血壓，飲食要減少鈉離子（鹽分）攝取，也會使血管壓力變低，可有效降低收縮壓5-10毫米汞柱（mmHg），若沒有改善，需透過藥物進行治療，然而當藥物也無法有效控制血壓時，則建議採用導管手術。

劉尊睿醫師說明，高血壓導管手術就是將腎臟的交感神經進行燒灼，當交感神經太過活躍會刺激腎素、醛固酮分泌，這會造成心臟及周邊血管收縮產生更大壓力，一般而言雖也可藉由服用藥物抑制交感神經，但由於是藥物作用是全身性的，增加劑量恐會產生很大的副作用，因此若採以局部交感神經燒灼術，保留其他交感神經正常運作，同時讓原本緊繃收縮的腎臟血管放鬆，是降低血壓的好方法。

誰適合高血壓導管治療？

劉尊睿醫師表示，高血壓成因複雜，可能是因為腎病變、腎動脈硬化、或甲狀腺、腎上腺、腦垂體等其他內分泌機制導致，因此須排除已知原因造成的繼發性高血壓，而高血壓導管治療適用於已排除其他原因的原發性高血壓患者，其血壓在已使用多種藥物情況下仍無法有效控制，且其腎臟功能與腎動脈結構良好者。高血壓導管治療後大部分患者能減少服用一至三種降血壓藥物，有些患者藥物雖沒有減少，但血壓終於能有效降低至目標值。

劉尊睿醫師的門診中，一名63歲男性患者罹患高血壓，且有肥胖、糖尿病的問題，每日需服用高達六種藥物，經過半年治療血壓仍是居高不下，因此為其進行高血壓導管手術，術後血壓顯著改善，藥物減量到僅餘三至四種，且血壓維持在110-120（mmHg）左右，且原本一周要回診拿藥一次，術後只要三個月一次，追蹤至今已近兩年，情況持續穩定。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)