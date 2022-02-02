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基因療法治血癌奏效 追蹤10年 兩名病患痊癒

記者張聲肇／綜合報導
白血病患者歐爾森（中）在2010年接受在試驗階段的基因療法，把血液裡的血細胞轉化為殺癌細胞，如今他體內已無癌細胞。圖為他與家人開心合影。（美聯社）
白血病患者歐爾森（中）在2010年接受在試驗階段的基因療法，把血液裡的血細胞轉化為殺癌細胞，如今他體內已無癌細胞。圖為他與家人開心合影。（美聯社）

2010年，醫生用還在試驗階段的基因療法，把白血病患者歐爾森( Doug Olson)血液裡的血細胞轉化為殺癌細胞，如今，他體內已無癌細胞。

賓州大學醫師群說，同樣方法，也治好了另一個病患。這是基因療法第一次經過十年長期追蹤研究的發現。

現年75歲，家住加州普雷振頓(Pleasanton)的歐爾森說，「我現在好得很，仍很有活力，2018年前還在跑半馬(21公里長跑)呢。他們說我已痊癒。這是他們不輕易說出口的字。」

歐爾森的醫生把兩個癌症痊癒的案例發表在2日出版的「自然」期刊上。

治療好歐爾森和另一病患的療法叫做 CAR-T 免疫療法( CAR-T cell，全名嵌合抗原受體T細胞Chimeric antigen receptor療法)，藥物一開始就能立即攻擊癌細胞，且能長年留在體內，演化為抗癌細胞，因此又名「活的藥物」，全球有好幾千人服用，目的是治療某些型態的血癌。

研究報告作者之一的朱恩(Carl June)說，根據連續十年的觀察，「我們可以下結論說，這個免疫療法真的可以讓血癌病患痊癒。」

這個療法要把患者的T細胞，也就是對免疫系統最關鍵的白血球細胞抽出來，在實驗室裡改變其基因，讓基因改換後的細胞可以自行找到癌細胞，然後攻擊癌細胞；基因改變後的T細胞用點滴注射法，注回病患體內。

歐爾森1996年確診罹患長期淋巴血癌，自認來日無多，開始接受免疫苗法時，已和血癌奮鬥多年，包括接受化療。

醫生波特(David Porter)一度認為，歐爾森大概需要骨隨移植手術，同時建議他考慮嘗試CART-T免疫療法；經營實驗室器材公司的歐爾森聽了很興奮，因為他想避掉移植手術。

接受免疫療法兩個禮拜後，他連續一周很不舒服，住院了三天。就在出院後一個禮拜，醫師告訴他，「我們在你體內一個癌細胞都找不到了。」

另一名病患是已退休的監獄官員拉德維格(Bill Ludwig)，情況類似。

研究人員說，基因經過改造的細胞，在兩名病患體內，過了一段時間變成「助手」細胞，和殺癌細胞攜手對付癌細胞，最後還變成他們體內的「主力」細胞。

白血病患者歐爾森在2010年接受在試驗階段的基因療法，把血液裡的血細胞轉化為殺癌...
白血病患者歐爾森在2010年接受在試驗階段的基因療法，把血液裡的血細胞轉化為殺癌細胞，如今他體內已無癌細胞。（美聯社）

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