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老翁突然癲癇發作 竟是心律不整惹的禍

修瑞瑩
因心律不整而引發的癲癇，裝置心臟節律器後，明顯改善。（Getty Images）
因心律不整而引發的癲癇，裝置心臟節律器後，明顯改善。（Getty Images）

70歲男子沒有癲癇病史，最近因肺炎住院，卻突然抽搐昏迷，轉急診後有兩次發作，醫師發現患者短暫昏迷醒來之後意識馬上恢復正常，與一般癲癇醒來後仍會有意識混亂的情況不一樣，經過心電圖檢查，確定是因為心律不整而引發的癲癇，經過裝置心臟節律器後，目前已經沒有再發作。

心律不整也會引發癲癇？！台灣台南新樓醫院急診科醫師林士豪表示，這種情況並不常見，往往是發生在老年人身上，一旦被當成一般的癲癇治療，可能會延誤病情，最嚴重可能猝死，還是要多注意。

患者平日有高血壓病史，長期服用高血壓藥物，最近住院後，突然意識不清合併四肢抽搐，轉到新樓醫院急診，又再發生兩次癲癇，經醫師診斷為病竇症候群引起的亞當斯─斯托克斯症候群(Adams-Stokes syndrome)。

林士豪表示，亞當斯─斯托克斯症候群是指嚴重心律不整引起的暈厥症狀，當心搏過速或過緩時，由於心室輸出的血量下降，輸送到全身的血流量不足，導致大腦暫時性缺血，可能會突然出現心悸、胸悶、眩暈、抽搐或暈厥等症狀，一開始持續時間很短，病患可能不以為意，但若沒正確診斷及治療，嚴重者甚至會猝死。

他表示，許多心律不整的患者，有時也會出現抽搐、昏倒等情況，乍看很像癲癇；所以遇有不明原因的癲癇，經檢查後腦波並無異常時，醫師和家屬都應提高警覺，及早做各種心電圖判定。

林士豪説，心律不整有些是心搏過速，可能為心房顫動或心室頻脈等造成；而心搏過緩則可能是高度房室傳導阻斷或病竇症候群等。長期服用高血壓藥物，也可能造成心跳變慢，通常停藥之後狀況會變好。

該症候群臨床診斷不易，患者求診當下也不一定會發現，有時須透過24小時心電圖診斷。最近智慧型穿戴裝置流行，也可利用這些裝置偵測而提醒就診。

心律不整依類型有不同治療方式，如藥物控制、心導管電燒、心臟節律器或是體內自動去顫器等。林醫師再次提醒，若自身或親友偶有心悸、胸悶、眩暈、抽搐或暈厥等症狀，或是測量心跳超過每分鐘150下或低於每分鐘50下，建議盡速就醫。

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