銀髮族心跳忽快忽慢 心房顫動恐引發腦中風

醫師提醒，銀髮族若出現心跳忽快忽慢，應盡快就醫檢查，若是心房顫動恐引發腦中風。（圖：台灣花蓮門諾醫院提供）

台灣花蓮一名75歲的張阿嬤最近覺得心跳忽快忽慢、心悸與胸悶，但因為時好時壞未多加理會。沒想到有天突然頭暈、講話口齒不清，甚至眼歪嘴斜，經家人緊急送醫，醫師推測為「心房顫動」導致的腦中風 。花蓮門諾醫院提醒，只要身體不適應盡快檢查，避免引發更嚴重的後果。

門諾醫院心臟內科醫師陳翰興表示，心房顫動是最常見的一種心律不整，可說是無形殺手，很多病人因為症狀不明顯易忽視，根據統計，台灣65歲以上，大約每20人中就有1人有心房顫動，80歲以上者，更提高到每10人中就有1人。只要病人一旦發現有心房顫動，就比正常人多了2倍的死亡、3倍的心臟衰竭，以及5倍的腦中風風險。

醫師指出，心房顫動使心房的收縮功能變差，心臟會跳得不規則且非常快速，病人會出現心悸、胸悶、喘、四肢無力或頭暈目眩等不舒服症狀，甚至會暈厥。其中年齡是心房顫動最大的危險因子，建議民眾平時可幫家中長者測量脈搏跳動是否規則，若脈搏跳動異常，可透過相關檢查工具與醫師評估，若年長者出現心房顫動時，務必及早就醫治療。

陳翰興表示，除了抗凝血藥物減少中風的風險外，需要留意三高 ，規律的生活作息、少熬夜、少吃刺激性的食物、少碰菸酒，適當運動和配合醫囑治療服藥。

醫師強調，近來門診有許多民眾因接種疫苗 誘發心律不整，經檢查與問診結果，多屬於過度緊張所致，觀察後並無大礙。另外冬天早晚溫差大，建議民眾可留意自己的脈搏跳動，如出現心悸、暈眩、胸痛等症狀，儘速就醫才能對症下藥治療。