我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

異位性皮膚炎癢痛難耐 破解5大迷思

許政榆
異位性皮膚炎反覆發作，容易影響生活品質。（本報資料照片）
異位性皮膚炎反覆發作，容易影響生活品質。（本報資料照片）

42歲的黃先生為異位性皮膚炎重度患者，全身皮膚長期泛紅、皺摺，部分傷口持續流血、滲出組織液，不僅感到燒灼痛、宛如上萬隻螞蟻在身上爬，組織液的腥臭味也讓他相當自卑。某次在公眾場合，還有孩童對他喊「媽媽，這個人好臭！」，陌生人不經意言語，成利刃重傷他的心。

台北台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜指出，異位性皮膚炎不只在孩童時期發生，或是單純皮膚過敏，而是由遺傳與環境間複雜的交互作用，觸發周期性的免疫反應失調，算是慢性疾病，因無法治療，需終生用藥控制。

朱家瑜指出，異位性皮膚炎中重度患者，因無法忍受「癢」持續抓撓，可能產生大量皮屑，甚至龜裂、破皮出血，癢到無法入睡，長期影響睡眠品質，皮膚變紅、皮紋變深，可能影響人際互動，甚至被歧視或遭遇難堪。

不會傳染 非孩童專屬

異位性皮膚炎病友協會為減緩病患長期心裡壓力，共同彙整「常見五大異膚迷思」，呼籲民眾正確認識異位性皮膚炎。許多民眾因見到異膚患者脫屑、搔癢，誤以為是「傳染性疾病」，無形中表現出排斥言行。許多家屬存有「孩童專屬」、「食物過敏導致」等不正確觀念，甚至以為異膚是免疫力低下導致，需多加進補免疫系統，不僅如同提油救火越補越糟，更忽視青少年與成人異膚患者的處境，以及尋求正規治療的重要性。

異位性皮膚炎病友協會秘書長丁淑敏的兒子過去30年深受異膚所苦，她表示，目睹孩子反覆發作，身為母親常常束手無策，而大量掉落的皮屑、衣物床單污漬，清理也相當費神，可能導致家庭氛圍壓抑、產生衝突，血淚交織是照顧者的日常。病友協會期盼民眾多加同理患者處境、鼓勵接受正規治療，還給患者「正常人」生活。

台灣中山醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師賴柏如表示，異位性皮膚炎治療分成三階段，第一階段為基礎保養及衛教，若有局部病灶可採用類固醇藥膏，或用口服抗組織胺舒緩癢感。中度患者第二階段可加上局部免疫調節藥膏、照光治療、短期口服類固醇等。若發炎症狀持續惡化，甚至為重度患者，第三階段則使用口服免疫調節劑，但可能造成肝、腎等較大負擔，需定期抽血追蹤肝腎功能和血球數量。

新藥效果好 改善癢感

賴柏如指出，新一代藥物用藥一至兩周可大幅改善癢感，將近八成患者成功改善75%皮膚症狀、六成達到症狀幾乎完全清除，尤其對於頭頸部症狀亦有良好改善。

朱家瑜與賴柏如呼籲，中重度異位性皮膚炎病友與家人應正向、勇敢面對治療，除了日常塗抹保濕乳液、維持居住環境清潔、避免濕熱環境，積極主動與醫師討論適合的治療方式更是重要。民眾也應正確認識異位性皮膚炎，給予患者多一點同理，少一點異樣眼光。

異位性皮膚炎常見五大迷思破解。（圖：異位性皮膚炎病友協會提供）
異位性皮膚炎常見五大迷思破解。（圖：異位性皮膚炎病友協會提供）
異位性皮膚炎治療三階段。（圖：異位性皮膚炎病友協會提供）
異位性皮膚炎治療三階段。（圖：異位性皮膚炎病友協會提供）

過敏 歧視 免疫力

上一則

挑食、不運動…這些習慣 偷走身體的鈣

延伸閱讀

男童雙腿水腫起紅疹 小心過敏性紫斑症 感冒過後要更警覺

男童雙腿水腫起紅疹 小心過敏性紫斑症 感冒過後要更警覺
小小彬長大了 清晨4時搭公車站著睡 近況曝光惹心疼

小小彬長大了 清晨4時搭公車站著睡 近況曝光惹心疼
氣喘反覆發作 和平共存之道：規律用藥、改善生活習慣

氣喘反覆發作 和平共存之道：規律用藥、改善生活習慣
養生／別洗太乾淨 寶寶皮膚更好

養生／別洗太乾淨 寶寶皮膚更好

熱門新聞

台中慈濟醫院物理治療師示範伸展運動。圖／台中慈濟醫院提供

333保健法 上半身3伸展 下半身3肌力 每天在家做3次

2022-02-02 22:23
（圖：健康醫療網提供）

踏青不想敗興而歸？預防「膝關節退化」3要訣

2022-01-30 01:00
白血病患者歐爾森（中）在2010年接受在試驗階段的基因療法，把血液裡的血細胞轉化為殺癌細胞，如今他體內已無癌細胞。圖為他與家人開心合影。（美聯社）

基因療法治血癌奏效 追蹤10年 兩名病患痊癒

2022-02-02 19:59
地毯與地墊通常很少清潔，容易藏汙納垢。（本報資料照片）

年終大掃除 4件居家用品要捨得丟 用太久恐影響健康

2022-01-31 02:00
(取材自健康醫療網)

年菜添「蒜」營養價值高 如何保存？

2022-01-29 00:00
新冠病毒經氣溶膠傳播愈來愈強，室內應設置排風扇、空氣清淨機，加強抽風。（圖：業者提供）

Omicron冬季更活躍 專家教防疫自保3招

2022-01-29 02:05

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電