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兒童誤食 仔細觀察呼吸、膚色及意識狀態

周宗禎
春節等重要節日經常發生兒童誤食，奇美醫學中心提醒家長留意。（圖：謝如浩提供）
春節等重要節日經常發生兒童誤食，奇美醫學中心提醒家長留意。（圖：謝如浩提供）

台灣奇美醫學中心每到重要節日，發現幾乎都有兒童因吃東西不小心噎到或食物中毒送醫；急診醫學部急診兒科主任謝如浩表示，統計超過一半以上誤食中毒事件發生在小於六歲孩童，春節時家長更應注意幼童相關狀況安全。

謝如浩說，農曆春節，許多家長大掃除、準備各種糖果餅乾，假期菜餚常誘惑孩童大吃，卻忽略兒童誤食危險。他說，掃除時要留意一些不太容易被發現的細小物品、鈕扣、電池、藥品及瓶瓶罐罐，還有年糕、糖果、堅果、花生等食物要小心謹慎處理，以免發生憾事。

謝如浩指出，統計超過五成誤食中毒者小於六歲，尤其口腔期階段幼兒會藉刺激嘴巴、口腔和舌頭來得到本能滿足，呼吸道阻塞窒息最危險。另統計最常發生意外中毒的地方在家中。

家長若發現幼童有造成阻塞呼吸道風險的玩耍行為，例如將塑膠袋、玩具桶套頭或是將繩子纏繞與頸部時，必須明確制止告誡；替孩子選購頭套或面具這類玩具時，也須注意有無適當通氣孔。

謝如浩呼籲家長，萬一發生意外一定要冷靜，慌張的父母只會讓孩子更激動害怕，要仔細觀察孩子呼吸、膚色及意識狀態，若發現有「雙手抓住脖子、沒有呼吸、臉色發黑或意識改變」等呼吸道梗塞情形，可用哈姆立克法將異物排除，立即求救送醫。如可能有誤食藥品也要帶誤食物品、嘔吐物盡快送醫以便正確治療。

春節等重要節日經常發生兒童誤食，奇美醫學中心提醒家長留意。（圖：謝如浩提供）
春節等重要節日經常發生兒童誤食，奇美醫學中心提醒家長留意。（圖：謝如浩提供）

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