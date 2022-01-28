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研究：青少年使用網路與他人互動助降低孤獨感

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

受到新冠肺炎影響，人們生活漸漸改變，其中孩子們也時常以線上進行遠距離上課，無形中也增加網路使用時間，也讓不少家長及教師擔憂孩子會因使用網路時間過長，進而影響睡眠、學業甚至是心理健康等負面影響！事實上，根據2021年9月發表於《青春期研究》期刊的研究指出，在網路使用上，對於孩子的心理健康來說，互動的品質相對會比使用時間量來得更重要。

網路內容與互動 恐成影響孩子情緒主因

此研究也發現，大多數學生喜歡用手機從事非教育性的網路活動，又以女生偏愛社交媒體、訊息應用軟體及Youtube、男生則為網路電玩及觀看視頻，其中孤獨及幸福感最佳的預測指標為「螢幕時間如何使用」，而非「花費多少時間」。台灣衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采解釋，透過研究只是提醒民眾，不僅是外在的形式，包括瀏覽內容與網上的互動也會成為影響孩子情緒的因素。

助孩子建立良好連結 降低網路帶來負面情緒

陳質采醫師說明，已有許多研究證實，長時間觀看螢幕不僅會影響睡眠品質，社群訊息也可能造成情緒上的波動，尤其社群的不良互動可能帶來孤獨感，家長與師長除了留意孩子上網的內容，必要時也應主動關心並幫助孩子建立良好的連結，像是從事正向活動，與孩子多聊天，盡量能與他的情緒同步，若孩子表現不開心情緒，也因先採以傾聽的方式，再觀察孩子的優點，適時給予稱讚及鼓勵。

掌握網路使用規範 讓青少年開心使用網路

因此，比起聚焦在限制孩子使用網路時間，不如幫助孩子建立網路正向經驗，像追求遊戲中的小目標，讓孩子充滿滿足感，或透過社交媒體與親友聊天，降低孤獨感。台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨呼籲，師長與家長也應教導青少年網路使用規範，包括增強辨識能力、學習保護自己以及願意求助、保持與求助端的暢通，讓孩子使用網路時，能隨時保持正向的心理健康。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52706

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