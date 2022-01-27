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改善中風後偏癱、疼痛 中醫針灸治療有效

記者黃寅／台中報導
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、中醫師吳俊昌說，針灸搭配復健可有效減輕疼痛及提升生活品質。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、中醫師吳俊昌說，針灸搭配復健可有效減輕疼痛及提升生活品質。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名50歲婦人因腦中風造成左側偏癱，復健兩個月後因左肩疼痛排斥繼續復健，導致疼痛日益加劇，夜裡更抽痛難眠，經與醫師討論，決定在原本的西醫復健治療下搭配中醫針灸治療，經6次針灸治療後，抽痛大幅改善，也提升繼續復健的意願，對復原之路更有信心。

台灣亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、中醫師吳俊昌說，研究統計，中風後產生併發症的頻率為30~96%，其中以疼痛最常見，有60%發生於上肢，其成因主要是因腦部的病變，使上肢的運動控制產生不協調或失衡而疼痛，連帶造成肩關節活動度受限，限制日常活動及減低生活品質，因而降低患者接受復健治療的意願，甚至減緩恢復的進程。

吳俊昌指出，針灸搭配復健可有效減輕疼痛及提升生活品質，使用的穴位多位於肩關節處如肩前穴、肩髃穴、肩髎穴、臂臑穴等，另外會再加上肩胛骨附近的穴道如曲垣、天宗、肩中俞、肩外俞等，改善肩胛骨上旋動作不足，症狀較嚴重的患者，則會合併患處拔罐療法及外敷如意金黃散，加強活血化瘀、行氣止痛。

他說，若是傳統針灸治療效果不佳者，也可選擇使用新型浮針療法，可用於治療各種原因引起的頸、腰、背、四肢關節的疼痛症，經由皮下掃散及再灌注手法來達到治療及減痛效果，療效也獲得期刊證明，不過由於是改良針具，必須自費使用。

吳俊昌提醒，中風後的肩疼痛機轉，與腦中風後的肩無力息息相關，故在肌力尚未恢復之前，肩痛經常反覆發生，由於延遲治療恐增加生活不便，建議中風後患者當出現肩膀疼痛，務必盡早積極治療，才能保有生活品質。

脊椎暨疼痛治療中心、神經外科主任林志隆表示，以西醫的觀點而言，中風後肩疼痛的患者，常伴隨複雜性局部疼痛症候群，當肢體受傷後，會沿著原始受傷部位，朝遠端出現局部疼痛的症狀。除了慢性疼痛外，還伴隨感覺、運動、自主神經等障礙，初期會透過藥物、復健、中醫針灸治療，若是治療超過6個月，肩膀依舊疼痛且僵硬，才會進一步考慮外科介入。

他說，外科通常會視病情嚴重度，替患者進行肌腱攣縮手術、旋轉肌腱破裂修補、關節囊擴張鬆動術等，若是有自主神經障礙的情況，可進行星狀神經節阻斷術，以減輕臨床症狀，通常都能獲得不錯療效，恢復肩關節活動度。

中風 併發症

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