冬天皮膚乾癢難耐「泡熱水」舒緩？小心症狀加劇

(取材自健康醫療網)

你也常到了冬天就皮膚乾癢嗎？其實可能是「冬季癢」惹禍！台灣亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹解釋，冬季癢又稱為冬季濕疹或乾燥性濕疹，多發生於中老年人，主要因保養方式不當所導致，又以小腿前側為最常病發部位，患者皮膚初期會變得乾燥且產生細小白色皮屑，後續開始有皮膚紋路，一旦嚴重至劇癢程度，有時還會伴隨滲出液及技發性的細菌感染。

先上乳液再擦藥膏 解決冬季癢問題

一名70歲阿嬤，冬天蓋棉被睡覺時，常感覺到蟲子在身上蠕動，嚴重影響睡眠品質，起初聽聞泡熱水澡可以減輕症狀，沒想到泡澡後反而症狀加劇，甚至四肢出現許多抓痕，直到就醫後，經醫師確診為「冬季癢」，建議洗澡後先上乳液再擦藥膏的方式，患者症狀已大幅改善，也終於能一夜好眠。

若拼命以藥皂搓洗 恐使癢症加劇

方心禹醫師說明，冬天因天氣冷加上血管收縮，包括皮膚水分、出油量都會跟著減少，這時皮膚表面沒有足夠皮脂防止水分蒸發，加上濕度低，更容易讓皮膚水分喪失，若又與厚重的衣物、棉被接觸後，更容易加劇皮膚搔癢症狀，尤其冬季癢並非衛生習慣不佳所引起，若拼命以藥皂、清潔液搓洗，不僅會使皮膚變得更為粗糙，也會使冬季癢的症狀更嚴重

抓到皮膚破損、紅斑 應尋求醫師協助

因此，改善冬季癢關鍵就在於讓乾燥的皮膚恢復滋潤，除了白天補充大量水份，洗澡後也可在充滿蒸氣的浴室內塗抹具保濕作用的乳液，且建議穿著寬鬆舒適衣物以幫助改善症狀。方心禹醫師提醒，若症狀仍無法獲得控制，甚至抓到皮膚出現破損、紅斑、長水泡等，恐已演變疾病程度，應盡快尋求皮膚科醫師協助。

【延伸閱讀】

對症下藥！冬季皮膚乾癢靠保養 皮膚乾癬疾病靠醫師介入治療

冬季皮膚乾癢到抓狂 注意３原因免發作抓到流血

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52671

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw