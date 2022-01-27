甲狀腺亢進作祟 17歲少年脖子以下突然無法動

(取材自健康醫療網)

台灣一位17歲男孩突然出現下肢無力的症狀，經過數小時後，無力的情形仍舊持續，連同脖子以下的肌肉 皆無法動彈，家人見狀緊急叫救護車送醫。

體重減輕、心悸 恐是甲狀腺功能亢進

經抽血發現男孩血液中鉀離子的濃度低下，於是開始鉀離子的補充，無力的情形隨著血液中鉀離子數值的上升，而恢復良好。

經新竹臺大分院小兒部內分泌科林函怡醫師問診，男孩父母此時回想起來才發現，男孩這三個月來有體重減輕、心悸的症狀，最終經檢查證實為甲狀腺功能亢進，確診為甲狀腺毒性週期性麻痺症，於是開始口服抗甲狀腺藥物治療，之後未出現四肢無力的情形，且心悸的症狀日益改善。

甲狀腺毒性週期性麻痺症發生率低 推測與鉀離子有關

林函怡醫師表示，甲狀腺毒性週期性麻痺症的發生率極低，多發生於亞洲青壯年男性身上，發病時會有甲狀腺功能亢進、血液中鉀離子濃度低下、合併四肢無力的症狀，然而確切的機轉不明，推測是與肌肉上的鈉鉀幫浦有關。

鉀離子濃度上升 即恢復原本肌力

在甲狀腺素的刺激下，鉀離子藉此幫浦流入細胞內，使得血液中的鉀離子濃度降低，導致肌肉無法形成動作電位，而有四肢無力的症狀，此症狀也會因為大量進食跟運動而更加嚴重。林函怡醫師提及，待確定診斷後，治療以抑制甲狀腺功能亢進為主，待病人血液中的鉀離子濃度上升後，即可恢復原本的肌力。

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資料來源：健康醫療網

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