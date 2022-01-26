我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

身體鬧水災如何消水腫？醫師教簡易自我檢測

記者趙容萱／台中報導
長安醫院腎臟科醫師楊雅斐說，平時可用手按壓小腿脛骨部位，簡單的自我檢測是否有水腫。圖／長安醫院提供
長安醫院腎臟科醫師楊雅斐說，平時可用手按壓小腿脛骨部位，簡單的自我檢測是否有水腫。圖／長安醫院提供

50歲陳姓男手因腳水腫好幾周，越來越嚴重，走路都快走不動了，向醫師求助。

台灣長安醫院腎臟科楊雅斐醫師說，水腫常常是病人到腎臟科就診的原因之一，引發水腫的原因很多，應就醫治療對症下藥，切忌自行濫用利尿劑，不但未能確實消腫，而反傷身體。

楊雅斐說明，簡單的水腫自我檢測為用手按壓小腿脛骨部位3秒後放開，如果凹陷超過0.2公分、並且超過10秒鐘以上沒有回復，就可能有水腫了，建議盡快就醫，醫師會做些檢查，像抽血、驗尿，需要時加做超音波檢查來查明原因。

楊雅斐說，大多數水腫通常會自然痊癒，但若是身體器官出問題像是腎臟病，心衰竭，肝硬化所造成的，多為全身、對稱性水腫，則不可不慎。

她說明，器官出問題的水腫可能原因有 :

1. 腎臟問題

因腎臟病變，導致身體無法正常代謝水分及鹽分，進而造成水腫，多半兩腳都腫，早上起來腳水腫改善，但變成眼皮水腫，且常合併尿液有泡泡現象。

2. 心臟問題

因心臟衰竭，無法打出足夠的血量供身體所需，因此造成水腫，除了腫以外，還常併有爬樓梯會喘、呼吸困難、胸悶、心悸等，嚴重時也會有肺水腫。

3. 肝臟問題

肝硬化患者通常會合併白蛋白低下，水分容易堆積在下肢以及腹部，因此病人除了腳水腫外，肚子也會腫脹，伴隨著黃疸、疲倦、食慾不振等症狀。

4. 甲狀腺問題

甲狀腺機能低下也會導致水腫，稱為黏液性水腫，也常發生於下肢。因此當查不到水腫的原因時，也要考慮甲狀腺問題。

檢測

上一則

過年除舊布新 「大掃除護身6招」避免渾身痛

下一則

小心年菜藏飲食陷阱 營養師教5絕招防範過好年

延伸閱讀

女童泌尿道感染 險併發敗血性休克

女童泌尿道感染 險併發敗血性休克
淋巴水腫成「象腿」 靜脈吻合術引流助消腫

淋巴水腫成「象腿」 靜脈吻合術引流助消腫
感冒痊癒後...腿水腫起紅疹 接連「這疾病」小心腎損傷

感冒痊癒後...腿水腫起紅疹 接連「這疾病」小心腎損傷
女童泌尿道感染發燒畏寒 險併發敗血性休克

女童泌尿道感染發燒畏寒 險併發敗血性休克

熱門新聞

疫情嚴重，許多人都會噴酒精消毒，但若噴錯了可能徒勞無功。 聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

2022-01-23 09:11
咖啡有益健康，但過多咖啡因會干擾睡眠，降低免疫力。 (Getty Images)

享受咖啡無負擔 營養師教你掌握4訣竅

2022-01-18 02:10
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

換肝之父陳肇隆曾得肝炎 談養生：吃地瓜葉 日行萬步

2022-01-23 05:23
康寧醫院急診科醫師郭健中分享，長者可以原地顛腳尖，訓練腿部肌肉。記者許政榆／攝影

長輩「最常跌倒」地點曝光 超過一半都在這

2022-01-25 05:27
(取材自健康醫療網)

下肢水腫恐是重症警訊 6種疾病嚴重會立即奪命

2022-01-19 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

咖啡不同種類各有所好 什麼時間點喝最好？

2022-01-25 00:30

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時