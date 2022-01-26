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「這種癌症」難發現 出現黃疸、胃口差恐是徵兆

健康醫療網／記者曾正豪報導

壺腹癌屬於罕見癌症，因早期幾乎沒有明顯下狀，導致較難發現。臺北榮總放神經放射線專科醫師錢政平指出，壺腹是位於消化道系統中膽管和胰管相會進入十二指腸的交會處，當膽管進入十二指腸的括約肌長出腫瘤時，就為壺腹癌，若未及時發現，癌細胞就會開始往週邊擴散，淋巴轉移5年存活率僅25%至40%。

僅部分患者能早期發現

事實上，壺腹癌的常見症狀與鄰近器官癌症伴隨症狀相似，包括黃疸、腹痛及貧血等症狀，部分壺腹癌患者若能早期發現，多半是因腫瘤正好壓迫到總膽管出口到壺腹乳頭，阻礙膽汁排出通道造成阻塞，引起阻塞性黃疸的症狀。錢政平醫師解釋，患者也可能因胰管遭壓迫導致出現腹部劇痛等急性胰臟炎的症狀，因此還可能引起解灰白便、體重下降、背痛等症狀。

定期健康檢查是關鍵

錢政平醫師說明，壺腹癌的危險因子至今仍尚未釐清，因此即使好發多為60至70歲年齡層，也較難指出哪些人可能為壺腹癌高風險族群，不過民眾也不用過於擔憂，壺腹癌雖為罕見癌症，但與其他癌症相同，想要預防癌症的最好方式就是定期安排健康檢查，藉由早期發現，及早治療，就能避免症狀惡化。

需安排零輻射磁振造影

檢查上，針對像胰臟、壺腹位於較深處的器官組織，則建議需安排零輻射磁振造影及搭配使用顯影劑電腦斷層掃描，才能幫助確診腫瘤位置及大小。錢政平醫師強調，藉由詳細檢查也能找出是否有壓迫膽管、胰管的程度，或有無淋巴及肝臟等周圍組織器官轉移等現象，精確早出病因。

【延伸閱讀】

壺腹癌初期無症狀 出現無痛性黃疸恐晚了

壺腹癌、胰臟癌同樣惡性　醫：確診幾乎等於宣判死亡


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52668

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癌症 腫瘤 癌細胞

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