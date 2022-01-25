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春節症候群上身 醫師傳授謝絕聚會最佳擋箭牌

記者簡慧珍／彰化報導
衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行談，身心症狀者可藉疫情避開春節團聚，記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行談，身心症狀者可藉疫情避開春節團聚，記者簡慧珍／攝影

再過幾天就是農曆春節，部分民眾出現「春節症候群」，精神科醫師建議，本來百害無一利的Covid-19疫情這時候派上用場，民眾若無法面對春節社交，不妨用Omircron當擋箭牌以避開聚會，

衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行說，去年5月台灣爆發新冠肺炎疫情社區感染，很多民眾因擔心染疫，心理壓力上升，又在家防疫時日久，家人相處時間變長容易引發摩擦，一段時間自我隔離改變社交模式，使得生活失序，還有人擔心染疫，動不動就自我頻繁快篩，都讓憂鬱症和焦慮症等精神官能症人數增加。

去年9月過後疫情緩和，精神官能症患者的症狀改善許多，但部分病人因春節將屆產生「春節症候群」，再度出現心裡不舒服、吃不下、睡不著、恐慌、鬱悶或焦慮等身心不適症狀。

陳羿行說，春節症候群常見於過年親友聚會聯誼，被親友逼問不想回答的問題，包括單身者被追問何時結婚，已婚者被問何時生小孩、買房子，被比較工作薪資和職務，對一般人而言，春節症候群的不舒服的情緒持續幾天後，隨著年假結束而消失，精神官能症患者或心理層面比較脆弱的人恐會持續很久。

近日Covid-19變異株Omicron在台傳播開來，精神官能症患者和內心較脆弱或有憂鬱、焦慮症的人，開始有緊張、煩躁、失眠、悲傷、作息混亂、體重下降、肩頸緊繃、頭痛、心悸等自律神經異常等病症，如果加上春節症候群，病情雪上加霜，壓力非一般人能理解。

陳羿行說，家人和親友若出現「春節症候群」，應給予精神支持，如果紓解不了，建議求助專業醫師，今年比較特別的是病人仍無法平常心面對春節親友聚會，可以拿疫情當藉口婉拒參加，避開造成心理壓力的場合也是另類處理情緒的方法。

新春期間難免親友互訪，參加團體聚會，今年受到本土Omicorn疫情影響，許多不喜...
新春期間難免親友互訪，參加團體聚會，今年受到本土Omicorn疫情影響，許多不喜歡社交的人可藉口謝絕。圖／彰化醫院提供

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