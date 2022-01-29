我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

Omicron冬季更活躍 專家教防疫自保3招

陳雨鑫
新冠病毒經氣溶膠傳播愈來愈強，室內應設置排風扇、空氣清淨機，加強抽風。（圖：業者提供）
新冠病毒經氣溶膠傳播愈來愈強，室內應設置排風扇、空氣清淨機，加強抽風。（圖：業者提供）

Omicron變異株傳播速度快，專家推測能夠達到一傳十的速率，新冠病毒透過氣溶膠傳播（Aerosol）的討論也因此愈來愈多。台大職業醫學與工業衛生研究所副教授陳佳堃表示，由於新冠病毒不斷變異，氣溶膠傳播愈來愈強，民眾若要自保，建議減少餐廳內用餐、避免入住旅館、居家室內要加強抽風。

傳播距離可達十幾公尺

陳佳堃說，氣溶膠傳播常被視為空氣傳播，甚至是飛沫傳播的一種，但是在氣膠學理上，兩者是不同的，飛沫傳播的大小大約是5到十微米，而氣溶膠傳播在50微米以下就可以傳播。病毒透過氣溶膠傳播可以在空中漂浮數十分鐘到幾個小時，飄浮的距離可以達到十幾公尺，特別是在密閉空間中，都是氣溶膠傳播適合的場域。

現在正值冬季，無論是住家或辦公大樓都是門窗緊閉，Omicron變異株的傳播力加上具有氣溶膠的特性，冬季明顯是「最強的助力」。陳佳堃說，夏季時，曾提醒民眾或餐飲業者，防疫要注意「通風」，建議在門口要擺放電風扇，將餐廳內的氣體往外帶，同時室內的窗戶都要打開，或是可以開室內空調，但也要有一定的比例開窗，讓室內環境不要有任何的死水區。冬季的通風方式，則必須有所調整。

冬季避免染疫 三招自保

一、室內設置排風扇、空氣清淨機

冬天首要調整室內通風方式，近期連日低溫，不可能要民眾門戶全開，否則可能未被傳播新冠肺炎反而先著涼感冒，且此時調整空調設備也來不及，建議若經濟許可，餐廳或廁所、居家室內可以設置排風扇，管線注意一定要排出建築物外，千萬不能設置「循環式」的排風扇，並且可以擺放空氣清淨機，但濾網一定要勤勞更換。

二、減少在餐廳內用餐

近期應減少在餐廳內用餐機會，因為現在即使有設置隔板也擋不住Omicron傳播，更何況是沒戴口罩時的飲食狀況。

三、避免入住旅館

減少旅館住宿，雖然一般旅館沒有收高風險對象或確診者，但仍有風險，且旅館的排風設備沒人知道是不是共用管線，即使後續有做加強管理，也不見得能釐清風險。

最重要的是，基本的非藥物介入（NPI）措施，如勤洗手、戴口罩一定要把持住，才有辦法抵禦氣溶膠傳播。

名詞解釋 氣溶膠傳播 資料來源╱台大職業醫學與工業衛生研究所副教授陳佳堃 製表╱...
名詞解釋 氣溶膠傳播 資料來源╱台大職業醫學與工業衛生研究所副教授陳佳堃 製表╱陳雨鑫

旅館 Omicron 口罩

上一則

男童雙腿水腫起紅疹 小心過敏性紫斑症 感冒過後要更警覺

延伸閱讀

比爾蓋茲微博拜年 讚中國防疫成就 期待再訪中

比爾蓋茲微博拜年 讚中國防疫成就 期待再訪中

突破第一島鏈 陸艦常駐台東方海域 專家：為攻台演練

突破第一島鏈 陸艦常駐台東方海域 專家：為攻台演練
母女防疫關卡被攔 雪中凍1夜 官：未如實填報住址

母女防疫關卡被攔 雪中凍1夜 官：未如實填報住址
華人專家最新研究：輝瑞補強針至少可擋Omicron4個月

華人專家最新研究：輝瑞補強針至少可擋Omicron4個月

熱門新聞

疫情嚴重，許多人都會噴酒精消毒，但若噴錯了可能徒勞無功。 聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

2022-01-23 09:11
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

換肝之父陳肇隆曾得肝炎 談養生：吃地瓜葉 日行萬步

2022-01-23 05:23
康寧醫院急診科醫師郭健中分享，長者可以原地顛腳尖，訓練腿部肌肉。記者許政榆／攝影

長輩「最常跌倒」地點曝光 超過一半都在這

2022-01-25 05:27
（圖：健康醫療網提供）

她的私密處「癢到受不了」竟是這樣吃導致？

2022-01-26 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

咖啡不同種類各有所好 什麼時間點喝最好？

2022-01-25 00:30
衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行談，身心症狀者可藉疫情避開春節團聚，記者簡慧珍／攝影

春節症候群上身 醫師傳授謝絕聚會最佳擋箭牌

2022-01-25 05:29

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運