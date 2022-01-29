Omicron冬季更活躍 專家教防疫自保3招

新冠病毒經氣溶膠傳播愈來愈強，室內應設置排風扇、空氣清淨機，加強抽風。（圖：業者提供）

Omicron 變異株傳播速度快，專家推測能夠達到一傳十的速率，新冠病毒透過氣溶膠傳播（Aerosol）的討論也因此愈來愈多。台大職業醫學與工業衛生研究所副教授陳佳堃表示，由於新冠病毒不斷變異，氣溶膠傳播愈來愈強，民眾若要自保，建議減少餐廳內用餐、避免入住旅館 、居家室內要加強抽風。

傳播距離可達十幾公尺

陳佳堃說，氣溶膠傳播常被視為空氣傳播，甚至是飛沫傳播的一種，但是在氣膠學理上，兩者是不同的，飛沫傳播的大小大約是5到十微米，而氣溶膠傳播在50微米以下就可以傳播。病毒透過氣溶膠傳播可以在空中漂浮數十分鐘到幾個小時，飄浮的距離可以達到十幾公尺，特別是在密閉空間中，都是氣溶膠傳播適合的場域。

現在正值冬季，無論是住家或辦公大樓都是門窗緊閉，Omicron變異株的傳播力加上具有氣溶膠的特性，冬季明顯是「最強的助力」。陳佳堃說，夏季時，曾提醒民眾或餐飲業者，防疫要注意「通風」，建議在門口要擺放電風扇，將餐廳內的氣體往外帶，同時室內的窗戶都要打開，或是可以開室內空調，但也要有一定的比例開窗，讓室內環境不要有任何的死水區。冬季的通風方式，則必須有所調整。

冬季避免染疫 三招自保

一、室內設置排風扇、空氣清淨機

冬天首要調整室內通風方式，近期連日低溫，不可能要民眾門戶全開，否則可能未被傳播新冠肺炎反而先著涼感冒，且此時調整空調設備也來不及，建議若經濟許可，餐廳或廁所、居家室內可以設置排風扇，管線注意一定要排出建築物外，千萬不能設置「循環式」的排風扇，並且可以擺放空氣清淨機，但濾網一定要勤勞更換。

二、減少在餐廳內用餐

近期應減少在餐廳內用餐機會，因為現在即使有設置隔板也擋不住Omicron傳播，更何況是沒戴口罩 時的飲食狀況。

三、避免入住旅館

減少旅館住宿，雖然一般旅館沒有收高風險對象或確診者，但仍有風險，且旅館的排風設備沒人知道是不是共用管線，即使後續有做加強管理，也不見得能釐清風險。

最重要的是，基本的非藥物介入（NPI）措施，如勤洗手、戴口罩一定要把持住，才有辦法抵禦氣溶膠傳播。