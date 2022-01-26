她的私密處「癢到受不了」竟是這樣吃導致？

（圖：健康醫療網提供）

一名38歲女性本身有子宮肌瘤病史，私密處搔癢及分泌物多的症狀一直困擾她，佳節時大魚大肉加上較少攝取青菜，她改喝果汁取代蔬菜攝取不足，一段時間後外陰部變的乾癢難受，甚至癢到在床上打滾，到醫院檢查後來抽血檢查，才發現原來血糖 調控不佳，使用陰道塞劑後症狀會改善。但是一段時間後陰部又開始有搔癢與分泌物增多的狀況，有時甚至癢到無法入睡，影響生活品質，隨即前往中醫診所看診，賴睿昕中醫師建議先停止每天一杯果汁的習慣，中藥與針灸調理一個月後私密處搔癢症狀與分泌物偏多症狀已經改善許多。

每天喝果汁導致血糖不穩

中醫師賴睿昕表示，患有子宮肌瘤的婦女，常常會導致子宮體腔面積增大，內膜腺體分泌增多，並伴有盆腔充血導致白帶，如果患者的血糖若控制不佳，會造成抵抗力差，而私密處本是較潮濕的部位，相形之下更容易感染導致反覆搔癢症狀產生。而每天喝果汁容易導致血糖更不穩定，喝過量後手腳冰冷，容易疲倦，胃腸脹氣或食慾不振、小腹墜脹，或大便稀軟或者次數多、小腿容易腫脹等脾虛濕盛的現象，中醫常使用健脾益氣，除濕止帶的中藥來調理體質。

脾虛型的白帶通常是因為身體調節的代謝出現異常，過度勞累，或長期吃冰品及生冷食物、喝冷飲，中醫的觀點認為會損傷脾胃的陽氣，造成脾虛無法運化水濕，體內的濕氣無法正常代謝，任脈失固，帶脈失約而為帶下，時好時壞反覆發作，吃冰較多又會加重，如果患有子宮肌瘤，血糖又調控不佳，私密處搔癢會更嚴重，應該以穩定血糖，改變子宮環境以減緩肌瘤生長為宜。

糖尿病 影響陰道酸鹼平衡

賴睿昕醫師接著補充，由於糖尿病患者胰島素分泌相對不足，血液中血糖升高，尿液中糖分隨之增多，同樣會影響陰道的酸鹼平衡，使陰道酸性增加，黴菌易於繁殖，導致感染，出現瘙癢。臨床中較肥胖 的糖尿病女性，早期易出現外陰瘙癢現象，而這類型的體質常常是屬於脾虛濕盛；代謝差的女性，也是子宮肌瘤的好發體質，建議積極把血糖控制在正常範圍內，平時攝取水份要充足，保存外陰乾爽，月經來時要勤換衛生棉，月經前後儘量不穿緊身不透氣的衣物，例如皮衣皮褲、牛仔褲、褲襪等等，同時最好是純棉製品。新的內衣一定要先清洗過後再穿。也可多做骨盆運動，下腹部的運動可以有效改善子宮的血液循環，對於肌瘤的治療也有幫助。

增加免疫力提升防禦功能

賴睿昕醫師說，改善子宮與陰道的疾病，中醫最主要還是以改變病態的環境，以及提升身體對血糖的再吸收以及利用為主，最重要的就是增強自身的免疫機能，增加陰道的防禦功能；飲食方面可以喝低糖或是減糖的優酪乳、天然的蔓越莓預防感染，還有避開較涼性的食物如果汁，涼性食物會阻礙身體的代謝機能，連帶的也會影響血糖，如果一旦白帶色變成黃綠色、或是有搔癢等感染症狀，則應連帶避免食用辛辣烤炸等刺激性食物，並尋求醫師協助。

【延伸閱讀】

生完小孩變胖不要急 賴睿昕醫師揭產後減重3大觀念

經前乳房脹痛是乳癌警訊？ 錯！賴睿昕醫師教你緩解

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52634

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw