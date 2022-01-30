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「好朋友」天天來竟是子宮瘜肉惹禍 可內視鏡手術切除

黃寅
台灣亞洲大學附屬醫院婦產部內視鏡微創科主任高惠芬表示，女性朋友平時應紀錄月經出血時間，若出現異常應就診。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）
台灣亞洲大學附屬醫院婦產部內視鏡微創科主任高惠芬表示，女性朋友平時應紀錄月經出血時間，若出現異常應就診。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

1名33歲未婚女性半年來月經不規則，還伴隨陰道斷斷續續出血，棉墊片刻不離身，不僅會陰濕疹搔癢難耐，更影響生活品質和睡眠。子宮內視鏡檢查發現，原來是子宮腔內有多顆子宮內膜瘜肉，經醫師以內視鏡手術切除，終於止血成功，不僅搔癢感不再，也不需再使用棉墊。

台灣亞洲大學附屬醫院婦產部內視鏡微創科主任高惠芬表示，子宮不正常出血是多數病患至婦產科門診求診主要的原因之一，問診時需先排除懷孕的狀態，若無懷孕的婦科問題，常見原因有子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤、子宮肌腺症、子宮內膜異常增生、排卵功能異常出血等。透過月經出血日記病史紀錄、內診、超音波檢查可以檢查出大多數的異常原因。

她說，若懷疑是子宮內膜病灶，建議進一步安排精細的子宮內視鏡檢查，找出子宮內膜瘜肉、子宮粘膜下肌瘤、子宮內膜增生等子宮不正常出血等可能病灶。此外，子宮內視鏡檢查也會運用在不孕症檢查上，以確認子宮腔內沾黏、子宮中隔或是先天子宮腔異常結構等現象是否影響胚胎著床。

以這名女性為例，女性正常月經出血期間約3至8天，二次月經時間間隔約21至35天（視個體排卵周期間而異），若是月經出血期間過長、周期異常，或是非月經期間的出血，都是子宮不正常出血，經子宮內視鏡檢查後，切除多顆子宮內膜瘜肉，一舉改善「好朋友」天天來的問題，找回舒適乾爽的感受。

高惠芬強調，子宮內視鏡檢查是婦科門診精密檢查，透過一根直徑約0.35公分軟管，經由陰道、子宮頸，伸入到子宮內膜腔，再灌注生理食鹽水將子宮腔撐開，利用內視鏡影像回放系統，針對子宮腔作全景式詳細檢查，全程約5分鐘，無須全身麻醉，除了下腹輕微痠痛感及少量陰道出血外，可說十分安全。

她建議，女性朋友平時應紀錄月經出血時間，若出現異常應就診，針對問題解決問題，改善生活品質，甚至降低疾病病變的風險。

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