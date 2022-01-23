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輕熟女蕁麻疹反覆發作 中醫揭如何才能好得快

記者賴香珊／南投報導
蕁麻疹反覆發作除了西醫，也能透過中醫用藥或耳穴按摩紓緩或調理體質。圖／南投醫院提供
蕁麻疹反覆發作除了西醫，也能透過中醫用藥或耳穴按摩紓緩或調理體質。圖／南投醫院提供

台灣南投縣30歲陳姓女子因就寢前，皮膚容易冒出一片片紅疹，吃藥或擦完藥後緩解，但沒幾天又再度發作，且奇癢無比影響睡眠品質，也影響隔天的工作，忍無可忍便至南投醫院就醫，經診是「蕁麻疹」，想要好得快，中醫籲要內外調理改善。

衛福部南投醫院指出，蕁麻疹即中醫所謂「風疹」，是身體的一種過敏反應，主要發作於皮膚，發作時可見皮膚上出現膨起的疹塊，伴有紅腫熱癢感，搔抓後可能越抓越癢、越冒越多，通常在一段時間後就會自行消退，隔一段時間又再發作。

南投醫院中醫科表示，蕁麻疹依病程長短，有急、慢性之分，急性蕁麻疹與藥物、飲食、感染或接觸其他過敏原引起，病程通常不超過6周；倘若是發作超過6周以上就為慢性蕁麻疹，且大多找不到發病原因，少數可能與自體免疫疾病相關。

南投醫院中醫科醫師賴卉蓮說，在蕁麻疹治療上，西醫臨床第一線用藥大多為抗組織胺，第二線除了加重抗組織胺的劑量外，有必要時使用類固醇；但從中醫角度，造成蕁麻疹的原因多是體質、氣血受內外在因素影響，能以中醫療法改善。

賴認為，蕁麻疹耗發多因體質免疫力差、氣血虛弱，受到外邪侵犯、飲食不當或情緒變動過大，導致體內陰陽氣血失調引起過敏，可依證型辯證施治。除一般中藥內服，也能按摩風溪、內分泌、神門、肺、心等耳穴按摩減緩皮膚癢不適症狀。

而想要蕁麻疹好得快有技巧，需內外調理改善，賴卉蓮建議，飲食方面須避免容易誘發蕁麻疹的食物，像辛辣重鹹類，醃菜類、優格優酪乳、酒精飲品等發酵食品及堅果類、含咖啡因飲食、甲殼類海鮮，也要避免吃到不新鮮的食物等。

南投醫院也提醒，除了注意飲食，也應該減少對皮膚的刺激，如穿著寬鬆衣物、不戴過多首飾、洗澡水溫勿過熱等等，最重要的是癢的時候盡量不要抓，維持規律作息，保持心情放鬆，找適當的紓壓管道都有助於改善蕁麻疹。

蕁麻疹反覆發作除了西醫，也能透過中醫用藥或耳穴按摩紓緩或調理體質。圖／南投醫院提...
蕁麻疹反覆發作除了西醫，也能透過中醫用藥或耳穴按摩紓緩或調理體質。圖／南投醫院提供
蕁麻疹即中醫所謂「風疹」是身體的一種過敏反應，搔抓後可能越抓越癢、越冒越多。圖／...
蕁麻疹即中醫所謂「風疹」是身體的一種過敏反應，搔抓後可能越抓越癢、越冒越多。圖／南投醫院提供

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