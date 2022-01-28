治療B肝規律回診難 醫師稱應持續用藥

B肝治療兩派專家意見不一。 (Getty Images)

對於「用藥可中斷」的治療策略，中研院院士陳培哲認為，「這是菁英學者的看法、研究型的治療」，但大部分B肝患者住在偏鄉，依現行治療原則，停藥後復發後才能再用藥，根本不符合人性。

「吃藥後，穩定控制肝功能指數，為何要中斷治療？」陳培哲說，常有門診病人問著相同問題，但他也只能回答「健保 給付就是這樣規定，大部分醫師也希望病友能夠持續用藥，但實在沒辦法。」

陳培哲表示，大部分服用藥物的B肝患者在面對第一次停藥時，充滿疑惑，等到情況惡化，病毒量激增時，符合健保給付規定，更覺困惑，總問著「如果持續用藥，不就不會復發？」等第二次被迫停藥時，大都選擇自費用藥，不想陷入「用藥、停藥、用藥」等無奈循環。

目前台灣健保給付規定為「用藥後停藥，等復發再申請」，原因在於極少部分患者會自行痊癒，以及藥價昂貴，肝炎患者逾百萬人，將造成沉重負擔。

不能用菁英觀點看治療

對於另一派專家「用藥可中斷」論點，陳培哲批，「不能從菁英觀點看疾病治療」，能夠規律至台大、長庚等醫學中心看診的B肝患者畢竟是少數，應力求普及化、大眾化，應讓想接受口服藥物治療的B肝患者就近就醫，持續服用藥物。

陳培哲表示，B肝治療已簡易許多，不用自己扎針（干擾素），副作用低，只要服用一天一顆藥物，與治療高血壓 、糖尿病 等慢性疾病沒兩樣。至於另一方認為，病友中斷用藥，增加風險，但「提供衛教訊息，讓病人規律用藥，不就是醫師執醫的基本責任嗎？」

台灣肝臟研究學會會長、北榮胃腸肝膽科主治醫師林漢傑持相同看法，他表示，停藥後每一至兩周就需回診追蹤，偏遠地區患者很難規律回診，一旦復發，肝臟損傷、纖維化，肝硬化風險更高，「穩定服藥仍是較好的選擇」。

陳培哲強調，「讓B肝患者持續用藥」是最簡單可行的治療方式，歐美大部分國家皆是如此作法。