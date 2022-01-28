治療B肝 停藥有機率自體免疫清除表面抗原

林口長庚副院長簡榮南。(本報資料照片)

台灣林口長庚副院長簡榮南指出，治療B肝「用藥三年停藥觀察」比「長期用藥」治癒率更高；根除B肝，最重要的是將「四成的潛在患者篩出來」。

簡榮南指出，用藥的確可治癒B肝，但難保病人能「穩定長期用藥」，如果忘記服藥，病毒容易復發導致肝臟發炎；臨床數據也顯示，若連續3年未復發，每年有6%可靠自體免疫清除病毒。若病毒復發、且肝功能指數 也高，也有2.2%可靠免疫系統將B型肝炎帶原清除。

停藥不治療 肝功能指數增高

中研院院士廖運範2018年曾在國際權威期刊發表論文，以「Stop and Watch（停藥與觀察）」為題，分析B肝患者若要達到表面抗原消失，肝功能指數增加時，若先「忍耐一下」不治療，每年約有3.2%機率表面抗原消失，若馬上用藥治療，僅0.2%機率表面抗原消失。

用藥可以治癒B肝，簡榮南表示，有法國學者以數學模式計算，「長期用藥52年，可根除B肝」。但許多患者並沒有按時吃藥，B肝藥物是抗病毒藥物，忘記服藥，病毒復發會導致肝臟發炎，等到不舒服、出現黃疸，情況已相當嚴重，甚至可能要換肝。遵囑性小於九成者，肝硬化危險增加3倍、肝癌死亡增加16倍。

若B肝病人長期服藥，簡榮南指出，病人遵囑性要超過95%，意謂醫師開100顆藥，病人要吃95顆藥，但根據各國研究，病人遵囑性最高僅70%。

南韓 研究發現，發現病人遵囑性小於七成占10.5%、七成至九成20%。遵囑性只要小於九成，未來B型肝炎引發肝癌的機會，規則用藥比不規則用藥多了3.2倍。

簡榮南說，B型肝炎患者停藥後，一年約有六成患者病毒會復發，有四成患者的肝功能指數會增高，然而肝功能指數增高代表免疫功能好，可以找出肝細胞中有病毒，進而引發免疫反應，肝臟才會發炎。因此，並非所有B肝患者肝功能指數飆高都需要治療，若患者因肥胖 導致肝臟發炎，這並非B肝所致。

治療B型肝炎最終目標，是將「B型肝炎表面抗原清除」。簡榮南列舉各國「B型肝炎表面抗原消除」研究數據。長期用藥的南韓發現，僅0.3%的B肝患者表面抗原消除；用藥一段時間後需停藥的國家，香港B肝患者約有4.6%表面抗原消除，希臘則4.8%、奧地利4.7%、荷蘭0.5%、德國6.3%。