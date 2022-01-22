牙裂勿輕忽 牙醫師提醒儘速就醫

花蓮門諾醫院牙醫師廖于萱提醒，若有牙裂相關症狀，要儘速就醫。圖／門諾醫院提供

台灣花蓮一名45歲林姓男子，每次進食完牙齒就覺得不舒服，尤其喝到冰、熱飲品感受最強烈，到牙科就診，才知道是牙裂。花蓮門諾醫院牙醫師廖于萱說，牙裂不會癒合，若有類似症者要儘速就醫，並定期追蹤觀察。

廖于萱說，很多人吃了冷熱飲品牙齒酸痛，第一個就到的就是牙周病，買了市售的潄口水、護齦牙膏使用仍沒有改善，一直到痛到受不了就醫，才發現是「牙裂」造成不適。

她表示，牙裂是一種慢性問題，原因很多，除了年紀增長、外力撞擊，若喜歡吃堅果、硬花生、啃甘蔗、蟹殼等較硬的食物，或容易不自覺咬緊牙關、晚上睡覺磨牙，以及不良口腔習慣等，都可能提高牙裂的機率。

一般人若有牙裂，初期可能咬東西有點疼痛，或是喝冷熱水覺得刺激，但如果牙裂持續擴大，深入牙齦，會造成牙齦反覆腫痛；且一顆牙裂，其他牙齒也有可能裂，民眾必須正視。

廖于萱說，牙裂和骨折不一樣，斷裂面不會自行癒合，就算治療，還是有惡化的可能，必須在牙齒裂得更大前盡快修復和保護。

輕微牙裂者須定期追蹤觀察，並排除造成牙裂的原因，像是少吃硬物，並隨時提醒自己勿緊咬牙關，放鬆肌肉 ，若有磨牙習慣，則建議配戴夜間咬合板，避免裂縫持續擴大。

如果牙裂程度已經到影響飲食，甚至牙神經不適者，廖于萱建議可做根管治療，並做假牙保護，若過於嚴重就必須拔除，再以植牙假牙處理，恢復咀嚼功能。