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有機會避免花生過敏 研究：嬰幼兒時期少量逐步加量

中央社 巴黎20日綜合外電報導
根據一篇新研究，在嬰幼兒階段飲食加入花生並逐步加量，可以提高對此常見過敏原的耐受性，有助避免嚴重過敏。示意圖／Ingimage
根據一篇新研究，在嬰幼兒階段飲食加入花生並逐步加量，可以提高對此常見過敏原的耐受性，有助避免嚴重過敏。示意圖／Ingimage

根據今天發表的一篇新研究，在嬰幼兒階段飲食加入花生並逐步加量，可以提高對此常見過敏原的耐受性，有助避免嚴重過敏。

這篇發表在「刺胳針」（The Lancet）的同行評審研究，對象是146名0到3歲對花生過敏的嬰幼兒，研究歷時兩年半。

其中96名孩子每天食用花生蛋白粉，劑量逐漸增加至相當於6顆花生，其他小孩則食用燕麥粉作為安慰劑組對照。

接受花生粉治療的20名兒童後來出現過敏緩解，意味在治療結束後6個月都未出現過敏反應。安慰劑組中則有一名兒童出現過敏緩解。

在治療6個月後，處於緩解的兒童可以耐受相當於16顆花生的劑量

另外20名接受花生粉的兒童被認為達到「減敏」，這意味耐受度提高、但不算緩解。在治療結束6個月後，這些兒童可以耐受相當於6到12顆花生的劑量。

在這項研究中，年齡最小孩子往往最容易獲得緩解，最好的結果是12個月以下孩子。

研究共同作者瓊斯（Stacie Jones）說：「非常早期的介入，或許能提供達到緩解的最佳機會。」

根據這項研究，西方國家約有2%兒童對花生過敏，且可能持續終生，他們不僅必須避免吃到花生，且在誤食情況下可自行以腎上腺素注射筆注射，對抗可能致命的過敏性休克。

過去研究也得出類似結論，但這份最新研究歷時長久別具意義。

儘管這項研究提供重要結果，但可能無法反映兒童身體在真實條件下行為。研究是在嚴格醫療監督下進行，試驗期間有21名兒童施打腎上腺素。

過敏 刺胳針

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