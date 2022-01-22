我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

晚期胃癌時隔10年終現曙光 中年男積極治療重拾快樂人生

健康醫療網／記者賴欣平報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

57歲的許先生兩年多前開始感到胃部不適，一再隱忍後變嚴重才就醫做胃鏡與切片檢查，確診為胃腺癌0期。為杜絕後患，醫師建議開刀治療，但對於手術的不安與恐懼及認為才0期的僥倖心理，讓他遲遲無法下定決心，拖了一年後症狀急速惡化才趕緊回診，沒想到病情竟在短時間內快速發展，再次檢查時已是晚期胃癌。

所幸許先生在建立正確抗病心態並積極接受妥善治療後，如今已恢復從前活力，還重拾熱愛的羽球，笑說每週至少要打兩次球才夠。許先生除了持續積極抗癌之外，也提醒民眾不要跟他一樣拖延，一旦出現不適就要及時接受治療，如果不幸確診也一定要保持正向，他分享：「人要樂觀，細胞才會活絡，一旦悲觀啊！連細胞都會死氣沉沉。」

▲病友許先生注重良好生活作息及運動習慣的養成，並且積極接受治療，看起來相當有活力

癌症狀易混淆 確診時多已為晚期

由於胃癌症狀多為非特定性，類似胃潰瘍、胃食道逆流等腸胃疾病，除非能儘早進行內視鏡檢查，不然早期發現十分困難。約有4成胃癌患者確診時，癌細胞多已屬無法切除之局部晚期或轉移性胃癌，無法透過手術完全清除腫瘤，且轉移性胃癌存活期中位數約僅一年。故晚期胃癌治療中，如何延長患者存活期為首要治療目標，其中，全身性化學藥物治療扮演著相當重要的角色。

過去晚期胃癌的全身性治療選擇不多，即使標靶藥物出現，但實際上可使用標靶藥物的患者比例只有約6%，大多仍僅能依靠化療。而台灣高雄醫學大學附設醫院內科學講座教授暨國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員陳立宗教授帶來好消息：「以免疫療法為例，日前也核准用於HER2陰性晚期胃癌治療，此治療選擇突破存活期不到一年的困境，讓晚期胃癌治療陣容多了一位精兵。」

晚期胃癌勿灰心 新型治療方式帶來希望

近年來，免疫療法成為癌症治療新趨勢，相較於過去傳統治療方式多為直接攻擊癌細胞，免疫療法是經由喚醒自身免疫系統加以攻擊或消滅癌細胞，因此較不易產生抗藥性，正被廣泛使用在許多癌症治療。

台北榮民總醫院腫瘤免疫治療中心陳明晃主任表示，現在免疫藥物亦能在第一線與傳統化療藥物合併使用，有望使更多患者受惠。且經最新臨床研究證實，可達到較佳的治療效果，陳明晃主任進一步說明：「台灣癌登資料顯示，轉移性胃癌患者單用化療整體存活期為7個月、單採手術切除整體存活期為3.9個月，而免疫合併化療突破過往存活期不滿一年的困境，讓晚期胃癌治療困境出現一道曙光，且研究結果顯示，有6成患者腫瘤明顯縮小，相較於傳統化療，有較良好的長期疾病控制，讓患者能夠擁有較佳的生活品質，建議患者盡早與醫師討論免疫治療的可行性。」

提高警覺 預防胃癌從日常生活開始

目前晚期胃癌的治療整體預後，仍然因未能及時確診導致相較其他癌症更為不佳，因此，如何早期發現、早期治療是當前面臨的課題。陳立宗教授呼籲，胃癌好發族群大多為60歲以上之長者，但近年臨床觀察，30至40歲的患者也屢見不鮮。

且即使近年在飲食衛生條件的提升，及幽門螺旋桿菌廓清治療的廣泛使用下，胃癌發生人數也未持續減少，故民眾平時仍應多注意健康飲食攝取，多吃蔬菜水果，少吃煙燻、醃漬食物。若持續出現腸胃不適症狀，如：胃脹痛、消化不良、食慾差、甚至消瘦等，盡快就醫檢查，不可輕忽當作只是一般腸胃不適，積極且正確地治療為對抗癌症之不二法門。


【延伸閱讀】

新一代抽脂技術不僅讓脂肪變黃金　更添一亮點

篩檢早期乳癌降低風險　「乳房影像診斷」功不可沒

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52652

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

癌症 癌細胞 腫瘤

上一則

有機會避免花生過敏 研究：嬰幼兒時期少量逐步加量

延伸閱讀

乳癌化療副作用痛苦難忍 中醫輔助治療舒緩不適

乳癌化療副作用痛苦難忍 中醫輔助治療舒緩不適
16歲女久咳誤認確診新冠 檢查竟是「手球大」腫瘤作祟

16歲女久咳誤認確診新冠 檢查竟是「手球大」腫瘤作祟
體重減輕、腹痛、長期疲倦…小心肝癌警訊

體重減輕、腹痛、長期疲倦…小心肝癌警訊
醫藥／腳麻腰痛血尿 竟是骨盆腫瘤

醫藥／腳麻腰痛血尿 竟是骨盆腫瘤

熱門新聞

咖啡有益健康，但過多咖啡因會干擾睡眠，降低免疫力。 (Getty Images)

享受咖啡無負擔 營養師教你掌握4訣竅

2022-01-18 02:10
《「淋」機應變牢記6+6準則》記者會，左起為財團法人癌症希望基金會執行長蘇連瓔、中華民國血液病學會理事長周文堅、中華民國血液及骨髓移植學會理事長暨台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升、台大癌醫中心分院血液腫瘤部主治醫師林耘曲、淋巴瘤患者心理師葉北辰。記者許政榆／攝影

不是新冠…異常疲累、發燒咳嗽 6超常見症狀小心是這病

2022-01-18 05:25
(取材自健康醫療網)

下肢水腫恐是重症警訊 6種疾病嚴重會立即奪命

2022-01-19 01:15
（圖片來源：健康醫療網）

年節熬夜小心惹眼睛缺氧 5秘訣舒緩不適

2022-01-17 01:30
（圖：健康醫療網提供）

3類人膝關節最易耗損 中醫針灸緩解疼痛

2022-01-16 01:40
台中榮總營養室建議民眾採用「彩虹飲食法」，不但能防疫，還具有抗氧化、防癌的保健效果。圖／台中榮總提供

提升免疫力 營養師建議使用彩虹飲食法

2022-01-20 05:15

超人氣

更多 >
強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭
女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」