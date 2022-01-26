紅繩懸吊訓練 改善肩頸痠痛

紅繩懸吊訓練系統有助甩掉肩頸痠痛。（圖：中壢天晟醫院提供）

台灣43歲林小姐下班後熱愛戶外活動，同事及朋友們也喜歡約她健行、爬山、潛水和室內健身 。日前健身後右肩胛骨內緣疼痛、右手臂痠麻，不得已暫停熱愛的運動，沒想到症狀日益惡化甚至影響工作及晚上睡眠，接受藥物及保守物理治療，只能暫時舒緩症狀卻無明顯改善，右手力量漸漸變差。

中壢天晟醫院為她安排核磁共振，顯示頸椎第五、六節椎間盤位移。林小姐不願接受外科手術，復健科於是安排一對一的「紅繩懸吊訓練」，每周一次每次一小時，10次後肩頸痠痛及手麻的症狀大幅改善，同時搭配物理治療，終於擺脫惱人的痠痛與手麻，現在已經可以輕鬆完成工作，假日又可以投入熱愛的戶外運動。

天晟醫院許嘉佑醫師指出，林小姐肩頸痠痛根源在「核心」，她平時打電腦忽略坐姿端正，診斷後發現頸部核心肌群、腰部核心肌群、肩胛肌群無力，導致頸椎失去正常前凸弧度。

許嘉佑說，運動治療是頸部疼痛患者必要的處方，但患者常不知如何適當運動，使症狀更加惡化。「紅繩懸吊訓練」是一種多吊點懸吊系統，運用彈力繩支撐體重，達到全身多點懸吊、筋膜放鬆、肢體協調、肩胛穩定，強化神經肌肉 再連結，可以協助物理治療師幫助患者在無痛情況接受運動治療。