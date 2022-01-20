胸口悶痛誤認胃食道逆流 恐是心肌梗塞徵兆

(取材自健康醫療網)

你也常胸口反覆悶痛嗎？小心可別大意，可能是心肌梗塞的徵兆！日前台灣一名55歲男性，因高血壓 長期服藥，且長期有胸口悶痛困擾，甚至多次赴不同醫院求診卻仍未發現任何異狀，誤以為是胃食道逆流所致，直到某次赴醫院檢查發現有嚴重心肌缺氧問題，所幸經緊急安排心導管手術放置支架，順利打通血管，也解決長期胸悶困擾。

這名男子因經運動心電圖檢查發現有嚴重心肌缺氧問題，原本還不相信，直到醫師建議安排自費冠狀動脈電腦斷層掃描，才發現三條血管都有嚴重阻塞。台灣安南醫院心臟科黃成偉主任指出，患者確診後嚇了一跳，院方也緊急安排及時心導管手術，術後胸悶症狀已完全改善。

冠狀動脈狹窄 嚴重恐突發性心肌梗塞

黃成偉解釋，冠狀動脈主要負責心肌所需要的氧氣和養分，因此若是冠狀動脈發師狹窄時，就會造成血流量開始減少，進而促使心肌缺乏氧氣和養分，若情況嚴重時，可能會發生突發性心肌梗塞，不得輕忽嚴重性。

胸口反覆悶痛應詳細檢查 避免造成遺憾

這名患者經心導管手術後胸悶症狀完全改善，後續追蹤運動心電圖也未再發現缺氧現象。黃成偉主任提醒，因此若長期有胸口反覆悶痛症狀時，千萬別大意，必要時應進一步詳細檢查，找出病因對症下藥，才能確保健康無疑。

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資料來源：健康醫療網

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