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腦中風三部曲 千萬別輕忽

廖靜清
腦中風復發機率高，不能貿然停藥或減藥。 (Getty Images)
腦中風復發機率高，不能貿然停藥或減藥。 (Getty Images)

每年1、2月為中風好發季節。腦中風三部曲，從第一部，中風高風險族群若輕忽「小中風」(暫時性腦缺血)的症狀，恐演變為第二部「急性中風」；曾中風過的病友如果沒有規律回診、按時服藥，改善生活作息與飲食，等同於暴露在第三部「二次中風」的危險之中。

台灣淡水馬偕紀念醫院醫務部主任鄭世榮說明，高危險族群應配合醫囑採取「初級預防」行動，發現小中風症狀，應立即就醫檢查，切勿輕忽，防止急性中風突然來襲；中風過的病友，應主動升級至「次級預防」策略，了解自己中風的原因(例如：若為心房顫動引起的中風，則應定期回診使用抗凝血劑治療)，從藥物、運動和飲食等多方面控制危險因子，避免再次中風。

小中風 嚴重腦中風前兆

鄭世榮表示，淡馬社區醫學中心除了深入在地社區預防衛教、篩檢外，近年更轉型為「雲端」健康服務站，將服務站篩檢的數值回傳院內雲端，一旦偵測出中風高風險民眾，立即啟動轉診機制並且後續追蹤，建立多元的醫療網絡。

鄭世榮表示，許多平均年齡偏高的民眾，對中風症狀的警覺性不夠，其中最容易被輕忽的，就是症狀會在數分鐘或24小時內消失的「小中風」。

鄭世榮說明，小中風又稱為「暫時性腦缺血」，其醫學上的定義是指腦部突然缺血不足，因症狀較輕微且時間短暫，有些民眾恢復了還不知道身體已經出了問題。

小中風來得快、去得也快，雖然身體狀況恢復，但不代表危險因子消失。

鄭世榮表示，小中風是嚴重腦中風的前兆，若沒有持續追蹤治療，很容易引發導致永久傷殘的中風。

曾中風 應慎防二次中風

鄭世榮表示，預防中風的「初級預防策略」從飲食、生活習慣下手，也要注意其他共病配合醫囑治療服藥，並銜接社區健康管理模式增進自我照護，控制三高和慢性病遠離中風危機。

根據統計 ，腦中風復發機率高，五年內約有近三成的人會再度中風，且後遺症較第一次更嚴重，謹記「微笑、舉手、說你好」口訣，當有嘴歪眼斜、肢體麻木無力、說話不清楚甚至失語等症狀出現時，就要提高警覺，即使是症狀輕微的小中風，也不能小看威脅性。

鄭世榮解說，曾中風過的病人，更重要是預防二次中風的「次級預防策略」，應該要積極追蹤中風的危險因子(三高數值、心房顫動等)、定期回診神經內科，若經檢查確診為心房顫動的患者，醫師通常會採取預防策略，讓風友定期服用抗凝血藥物，避免二次中風發生。

鄭世榮特別提醒，有些病人痊癒後，輕忽二次中風的嚴重性，貿然停藥或減藥，結果突然再度中風，失能狀況往往比第一次嚴重。他呼籲，藥物是穩定控制病情的重要因素，民眾應建立正確用藥觀念，事先諮詢醫師評估討論，自行停藥可能會造成全身重要器官損傷。

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