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淋巴水腫成「象腿」 靜脈吻合術引流助消腫

楊雅棠
靜脈吻合術是將淋巴管分離出再與鄰近的小靜脈吻合，等於是找一條替代道路讓重新淋巴液回流至靜脈系統。（圖：高雄長庚提供）
靜脈吻合術是將淋巴管分離出再與鄰近的小靜脈吻合，等於是找一條替代道路讓重新淋巴液回流至靜脈系統。（圖：高雄長庚提供）

人體的淋巴系統遍布全身，但當病患接受手術或放射線治療後淋巴循環系統遭受破壞，淋巴液無法順利回流造成淋巴水腫，會產生俗稱的「象腿」。台灣高雄長庚整形外科副主任楊家森表示，過去得將肢體腫脹的部分切除，現在可透過超顯微手術引流方式，消除腫脹。

70歲唐女士，20多年前因乳癌手術開刀，造成左上臂淋巴水腫，一直沒有處理。但手臂的腫脹讓她工作不方便，天氣變化時會腫痛、長時間睡不好，也常發燒、發生蜂窩性組織炎。後來特地從台東至高雄長庚醫治，今年3月接受超顯微手術，至今半年恢復良好，淋巴水腫大幅改善外，長年嚴重失眠也明顯獲得改善。

楊家森表示，全世界平均每30人就有1人罹患淋巴水腫，除先天性因素外，後天則常見於接受過淋巴廓清術的病人，如癌症病人。因手術切除淋巴結或經放射線治療後，會造成淋巴途徑破壞，引發淋巴回流受阻進而產生淋巴水腫，像乳癌患者容易上肢水腫、腹腔癌症患者則易下肢水腫。

淋巴水腫因為淋巴液無法回流，容易對免疫系統造成壓力，也易引發蜂窩性組織炎。楊家森說，之前有許多病人幾乎一個月發生一次蜂窩性組織炎，一旦發炎、發燒，須住院接受抗生素治療一周，因此建議病患應及早接受手術治療。

過去治療淋巴水腫，須將腫脹部位筋膜以上的組織切除再植皮，僅留下有功用的肌肉部分，不僅傷害大也不美觀；現在使用超顯微手術靜脈吻合術（LVA）則是治療淋巴水腫有效的術式。楊家森表示，靜脈吻合術是將淋巴管分離後再與鄰近的小靜脈吻合，等於是找一條替代道路，重新讓淋巴液回流至靜脈系統。

靜脈吻合術術後幾乎不疼痛，隔日即可下床，住院約3至4天，具有傷口小、對病人傷害小及恢復時間快的優點。但因為淋巴管非常細小，僅有0.03至0.08公分，因此醫師必須使用高倍顯微鏡進行，手術時間約需6至8小時。

楊家森表示，淋巴水腫就像一般水腫，抬高肢體時水腫會消退，但久了之後會愈來愈緊繃。因此，過去若曾接受癌症手術、電療、化療等，且發生肢體腫脹的患者，應及早至整形外科進行評估是否為淋巴水腫。

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