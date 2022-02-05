女童狂塞10顆酸糖 舌頭瞬間灼出大洞

「WarHeads酸糖」包裝上也寫明「警告！4歲以下兒童勿食」。（取材自9NewsAUS）

常聽說吃酸性食物有助胃酸分泌，更易消化，但其實多吃不只傷胃更傷口腔。澳洲 一名4歲女童因為一口氣吃下10顆酸糖，結果舌頭中央瞬間被灼傷，醫師也表示無能為力，只能等傷口自行復元。醫師同時呼籲，這種酸度過高的食品，很容易灼傷口腔，應該禁止孩童食用；醫師還表示，過去就曾經有人吃酸糖，吃到牙齦受損。

據香港 01報導，澳洲4歲女童萊特（Willow Wright）日前在家中趁媽媽不注意時，一口氣把哥哥偷藏的10顆極酸糖果「WarHeads」塞進嘴裡。萊特口腔瞬間遭到嚴重灼傷，舌頭中央還破個大洞，看起來非常恐怖。

萊特當時哭著跑上樓說：「媽媽，媽媽，媽媽，我的舌頭真的很痛，很痛」，母親見狀趕緊將女兒送往醫院。但醫師對於被酸性腐蝕的舌頭也無能為力，只能耐心等候傷口自癒。

醫師表示，酸度太高的零食對幼兒來說「十分危險」，建議在這段期間先讓萊特吃冰棒與止痛藥紓緩不適。萊特的媽媽十分氣憤，於是在網上公開了女兒舌頭破洞的照片，希望提醒有小朋友的父母要小心。

據報導，灼傷萊特的酸糖名叫「WarHeads」，目前僅在美國和澳洲販售。包裝有特別標明「警告！4歲以下兒童勿食！」並稱如果一次性大量進食，可能會引發暫時性的刺激反應。澳洲牙科協會表示，這些酸度高或PH值低的食品，很容易灼傷口腔與舌頭，家長需多加小心。也有牙醫說，曾見過有不少人因吃了超酸糖果，導致牙齒與牙齦受傷。