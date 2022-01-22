小毛病？疲勞、血尿勿輕忽 30多歲男子竟罹腎癌晚期

部分患者則因血尿、腰背疼痛、疲憊、食慾下降等症狀就醫才發現腎臟腫瘤，這時便多已比較晚期，治療過程相當辛苦。(本報資料照片)

30多歲陳姓男老師因疲倦、血尿等症狀而就醫，檢查後意外發現腎臟腫瘤 ，且為腎細胞癌第三期。雖然接受手術移除腫瘤組織，但追蹤一年後發現癌細胞 復發轉移至肝臟，接受傳統標靶藥物治療，無奈治療三個月後腫瘤體積不減反增，且出現腹瀉、手腳破皮等副作用。

台灣奇美醫院泌尿腫瘤科主任劉建良表示，腎臟位於人體深處，初期較無明顯症狀，病患多透過健檢或因肝膽問題進行超音波檢查時，才被診斷出腎癌。部分患者則因血尿、腰背疼痛、疲憊、食慾下降等症狀就醫，這時便多已比較晚期，不僅嚴重影響生活，治療過程也相當辛苦。

劉建良說，第一期腎癌為腫瘤小於7公分，切除腫瘤時，多會盡可能保留腎臟；第二期腫瘤較大，可能考慮全腎切除；第三期侵犯範圍更廣，若已發生遠端轉移則屬於為第四期，較晚期病患需先評估是否適合開刀，然後再給予患者全身性藥物治療來控制病情。

至於藥物部分，則有傳統藥物、標靶治療，或合併免疫治療，相較於傳統治療方式，後兩者的療效較佳。

劉建良指出，根據國外研究，新一代標靶與傳統標靶做比較，無論在無惡化存活時間以及整體反應率都有明顯提升，在第三期臨床試驗發現，高達80%病患腫瘤明顯縮小，甚至消失，整體效果更好，近年許多醫師專家建議將新一代標靶從第二線提升至第一線使用，以幫助更多的患者。

劉建良表示，早期腎臟癌患者開刀後存活期五年、十年都不是問題，即使晚期轉移，只要轉移部位能開刀切除，在積極接受治療的情況下，也有不錯的治療成效，患者切勿輕言放棄，積極就醫，與醫師溝通，選擇最適合治療方式。

至於癌友接受標靶治療時，常出現腹瀉、疲勞等副作用，劉建良表示，除了需要家屬協助，醫師也會針對不同的症狀，調整用藥劑量、服藥時間、頻率，以降低副作用。