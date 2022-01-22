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接種mRNA補強針 增心肌炎風險? 7大QA詳解好發原因

沈能元
追加施打半劑莫德納或全劑BNT疫苗，並不會增加心肌炎風險。(本報資料照片)
追加施打半劑莫德納或全劑BNT疫苗，並不會增加心肌炎風險。(本報資料照片)

雖然許多人開始注射第三劑疫苗，但仍不免擔心接種莫德納BNT等mRNA疫苗，是否容易引發心肌炎。

醫師表示，國際研究，尚未看到接種第三劑疫苗提升心肌炎好發風險，但癌症患者需使用化療或放療藥物，或罹患紅斑性狼瘡等自體免疫疾病患者，為心肌炎高風險組群，務必多加注意。

Q：追加打半劑莫德納或全劑BNT疫苗，是否會增加心肌炎風險？

A：不會。台灣林口長庚醫院心臟內科系主任褚柏顯表示，依莫德納及BNT疫苗接種須知，雖然都提到接種第二劑疫苗及年輕男性，於施打後14天內，易出現極罕見的心肌炎和心包膜炎病例，但評估對於年輕族群整體臨床效益仍大於其風險。

Q：接種mRNA疫苗，為何容易引發心肌炎？

A：研判可能是施打疫苗後，新冠病毒侵入身體，引起身體出現發炎細胞，當進入心臟後，引發心肌炎。褚柏顯說，尤其是30歲以下年輕族群身體免疫力強，易引起發炎反應，也會增加罹患心肌炎風險。

台灣國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯說，心肌炎會引起心臟細胞大量發炎、死亡，會導致心臟功能變差。

Q：有心臟疾病、移植或其他病史者，是否不適合打第三劑疫苗？

A：褚柏顯說，目前尚未有相關證據指出，心臟疾病或其他病史者不適合接種第三劑疫苗，但若正在發燒或急性中重度疾病患者，應待病情穩定後再接種，而接種疫苗前應諮詢醫師並充分討論，評估疫苗風險後再行接種，避免引發心肌炎。

Q：接種疫苗後，若發生心肌炎可能是什麼症狀表現？

A：褚柏顯說，接種疫苗後，若出現急性和持續性胸痛、呼吸急速、喘或心悸，或有輕微發燒等疑似心肌炎症狀，應速就醫檢查。甚至超過48小時仍感到呼吸急促、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等嚴重過敏反應，應速就醫釐清病因。此外，蘇彥伯說，患者也可能出現急性肺水腫、胸悶、低血壓等症狀。

Q：除接種疫苗外，好發心肌炎的原因有哪些？

A：蘇彥伯說，一般造成心肌炎，多為感染流感等上呼吸道病毒，但也有一些是不明原因。

褚柏顯表示，心肌炎好發原因，除感染感冒病毒外，還包括癌症患者需使用化療或放療藥物，或正在使用愛滋病藥物控制病情，或是罹患紅斑性狼瘡等自體免疫疾病患者，或者曾進行心臟移植病人。

林口長庚醫院平均每周會收治一名心肌炎患者，一年約有10多名患者。

Q：心肌炎治療方式為何？

A：蘇彥伯說，感染病毒後引發心肌炎，發病速度快，若導致心衰竭時，治療時多先採取利尿劑、升壓劑、呼吸器等支持性療法，讓心臟充分休息，等待發炎情形慢慢好轉。但若病情嚴重，恐引起心衰竭，此時可能必須接上葉克膜維持身體機能，若疾病持續惡化，仍有死亡風險。

褚柏顯說，病毒性引起的心肌炎病人到院後，經胸部X光、超音波、心電圖等檢查，確診為心肌炎時，會先給予治療痛風藥物秋水仙素，降低病人體內發炎情形，多數心肌炎可以獲得治療及痊癒。

Q：如何預防心肌炎？

A：蘇彥伯說，心肌炎一年四季都可能發生，但好發率不高，民眾應了解可能發生心肌炎的致病因子且加以預防。但天冷時，各類病毒活躍，尤其現在Omicron及流感病毒流行，建議民眾應盡速接種疫苗，平時要戴口罩、勤洗手，避免前往人潮擁擠場所。

疫苗 莫德納 BNT

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