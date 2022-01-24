我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

戴口罩 為何還被傳染？ 醫提出正確戴口罩的7大建議

楊德宜
口罩要戴好、戴滿，且隨時調整密合度。(Getty Images)
口罩要戴好、戴滿，且隨時調整密合度。(Getty Images)

明明戴口罩了，為何還會被傳染？台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書表示，囗罩人人會戴，但「不是人人都戴正確」。

他說，日本研究人員依世界衛生組織，提出正確戴口罩的七大建議：

1、口罩，要蓋住口和鼻。

2、避免接觸口罩表面。

3、正確的脫下面罩。

4、脫下口罩後，馬上洗手。

5、口罩濕了要換。

6、口罩不可重複用。

7、使用後，立即丟棄口罩。

黃軒說，口罩的密合度，是非常的重要。至於如何改善這些囗罩的漏氣？他說，戴上雙口罩就是一種有效方式。但用錯了，就會無效。真正在實驗使用的兩層口罩，不是隨便戴上兩張醫用口罩，而是要「一張醫用口罩 + 一張布囗罩」，而且都是有3層layers的醫療口罩 + 有3層layers的布口罩，才能有效降低傳染性的氣溶膠的暴露風險。

當口水、汗水甚至鼻水將口罩沾濕，黃軒說，及時調換濕口罩；病菌也可能隨著水氣進入口罩，進而失去防護力。當口罩歪了、滑下鼻腔了，代表所戴的口罩鬆垮了。如果佩戴使用不當，實際上可能還是會，促進病毒的傳播。 所以口罩要戴好、戴滿，且隨時調整密合度，「比你做個樣子，只遮下巴或只遮嘴巴，更是重要的」。

黃軒表示，一直說話或工作，戴著的口罩會逐漸鬆動的，飛沫病毒就會趁機而入，「如果口罩空隙每增加1%，小於2.5的微粒例如病毒，囗罩也只剩近50%過濾率的保護而已」。

他說，大眾一直以為只要有囗罩就可以阻擋病毒，卻沒有考慮到「正確的口罩」步驟，就是「口罩戴密合」。要正確有效防堵疫情擴散，尤其是「人擠人，不能維持安全距離、很多不特定人士的接觸情況，不只戴口罩而已，而是正確的密合口罩才是真正的重要關鍵。

口罩 疫情 臉書

上一則

兒童罹患癌症 多為基因突變

延伸閱讀

公衛專家：別用布口罩 快升級醫用級口罩

公衛專家：別用布口罩 快升級醫用級口罩
高雄攻蛋 王心凌與黃子佼對唱 助粉絲求婚成功

高雄攻蛋 王心凌與黃子佼對唱 助粉絲求婚成功
疫情之下 楊馳馬關心訪谷華裔 發放口罩

疫情之下 楊馳馬關心訪谷華裔 發放口罩
存放得當 N95口罩最多可戴一周 髒了濕了就應丟

存放得當 N95口罩最多可戴一周 髒了濕了就應丟

熱門新聞

疫情嚴重，許多人都會噴酒精消毒，但若噴錯了可能徒勞無功。 聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

2022-01-23 09:11
咖啡有益健康，但過多咖啡因會干擾睡眠，降低免疫力。 (Getty Images)

享受咖啡無負擔 營養師教你掌握4訣竅

2022-01-18 02:10
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

換肝之父陳肇隆曾得肝炎 談養生：吃地瓜葉 日行萬步

2022-01-23 05:23
《「淋」機應變牢記6+6準則》記者會，左起為財團法人癌症希望基金會執行長蘇連瓔、中華民國血液病學會理事長周文堅、中華民國血液及骨髓移植學會理事長暨台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升、台大癌醫中心分院血液腫瘤部主治醫師林耘曲、淋巴瘤患者心理師葉北辰。記者許政榆／攝影

不是新冠…異常疲累、發燒咳嗽 6超常見症狀小心是這病

2022-01-18 05:25
(取材自健康醫療網)

下肢水腫恐是重症警訊 6種疾病嚴重會立即奪命

2022-01-19 01:15
（圖片來源：健康醫療網）

年節熬夜小心惹眼睛缺氧 5秘訣舒緩不適

2022-01-17 01:30

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人