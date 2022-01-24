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醫師：不論手排自排 都要做大腸鏡

許金川

●病人：「我排便困難！」

醫師：「是手排還是自排？」

病人：「現在車子都嘛自排！」

醫師：「你排便是自己排的？或要用手去挖？或要用塞劑才能排？」

病人：「喔！便祕有一、兩年了，常常要用手排才能排！」

便祕或排便不順是一般人常見的症狀，幾千年前孟子就有便便的感慨，他說：「吾豈好『便』哉？吾不得已也！」孟子常常拉肚子，常常要去上洗手間，等候洗手間的人頗有怨言，因此有些感慨！

正常人的生理運作，一天排一次便，因為食物由嘴巴入口，經胃、小腸消化吸收，剩下的「廚餘」到大腸裡面，大腸將「廚餘」中的水分吸收乾淨，再由肛門排出去。

這個人體內的腸蠕動及排空動作是自動控制系統，任何一環節出了問題，就可能會頻便或便祕。例如吃了壞東西，細菌在腸子內分泌毒素，刺激腸子的蠕動就會使腸子嘰哩呱啦，把腸子裡面的壞東西排出去。

最怕的是大腸內長了壞東西，這個壞東西堵住了，大便不容易通過去，因此「廚餘」在腸子內積了很久，水分就吸收得一乾二淨，大便又粗又硬，就會有便難排的現象。

或者，由於大腸長了東西，有潰爛或出血，刺激腸子的蠕動，大便習慣也變得不規則，此時一定要及早就醫檢查。

檢查大腸是否長東西，最簡單無痛的檢查就是做大便潛血檢查，但陽性也不一定是大腸長東西，陰性也不代表沒問題。最精準的方法就是內視鏡（大腸鏡）檢查，看到病變也可以直接做切片。

以前麻醉不發達時，做大腸鏡常痛苦難堪，病人哇哇叫，近幾年來發展的無痛麻醉內視鏡檢查，一覺醒來就檢查完畢，蔚為風潮，不少病人覺得麻醉後醒來常覺得睡得舒適還不過癮呢！

大腸癌是發生率高的癌症，不管你是「手排」或「自排」、家族中有人有大腸癌，或以前大腸有息肉，一定要追蹤大腸鏡檢查，即使未做過不知道，也要有第一次讓醫師看看你的大腸（連胃一起看），才不會到了末期腸子不通了或血便厲害，或肚子大了起來，那時的大腸癌大都不是初期了！(許金川/台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

便祕 癌症

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