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攝護腺癌老翁術後成「包大人」 靠增生療法注射重生

王昭月
70歲陳老先生接受手術後，憋尿括約肌閉鎖不全，飽受漏尿困擾。（圖：民生醫院提供）
70歲陳老先生接受手術後，憋尿括約肌閉鎖不全，飽受漏尿困擾。（圖：民生醫院提供）

70歲陳先生2年前因血尿診斷出罹患攝護腺癌第2期，接受達文西攝護腺根除手術後卻漏尿，吃藥、電刺激、磁波椅等治療都無法改善，之後透過增生療法注射才不再滲尿，解除包尿布的困擾。

收治這名病患的台灣高雄民生醫院泌尿科醫師卓孟德說，達文西是根除攝護腺的精細手術，但要將硬幣大小的膀胱頸與像細如吸管的尿道吻合，難度不小，因此術後有人常出現排尿問題，若傷口癒合不良或體質上會產生縫線肉芽腫，都會導致憋尿的括約肌無法緊閉，造成漏尿。

卓孟德表示，醫院以膀胱內視鏡幫陳先生檢查，確定他因產生縫線肉芽腫，影響到括約肌收縮，甚至先前手術吻合處，也因過度結疤導致完全無收縮反應。因此安排了高功率雷射先切除掉肉芽腫，再於無收縮處給予增生療法注射（PRP）自體血小板生長因子，術後隔天陳先生尿失禁的情形已有改善。兩周後，停吃漏尿口服藥，1個月後接受補強注射，再隔1個月，即使抱重物、牽機車或打噴嚏、咳嗽都不再出現漏尿。

卓孟德說，醫院以增生療法已幫助30多位病友，事實上，攝護腺癌患者不一定要接受昂貴的達文西手術或海扶刀手術，據目前治療指引，攝護腺癌有攝護腺根除手術、聚焦超音波治療、冷凍治療及放射線治療等術式可選擇，其中放射線治療也導入日本前導性輔助荷爾蒙治療的概念，可減小攝護腺體積，降低攝護腺外圍正常組織受到放射線照射傷害。病患想保持性功能，也可以前導性治療初期同時安排陰莖復健療程，等完成放療控制攝護腺癌後，再進行男性荷爾蒙補充療法。

日本

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