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感冒整天頭暈目眩 竟是併發急性中耳炎

陳建志／台灣義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師
感冒眩暈，原來是併發中耳炎。(Getty Images)
感冒眩暈，原來是併發中耳炎。(Getty Images)

一名20歲大學生，某次感冒時，鼻塞、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水發作，左耳悶塞，整天頭暈目眩，一快速轉頭或改變姿勢，例如低頭看書、平躺翻身或上下樓梯，見到眼前景物會旋轉，嚴重時還會惡心。就醫時，發現其左側耳膜裡面，中耳腔黏膜紅腫，原來是上呼吸道感染併發急性中耳炎。在門診中常會診治到這類患者，但為何會引起眩暈呢？

引起眩暈4個原因

原因一：中耳負壓，內耳變形

耳咽管黏膜水腫，會引起阻塞，中耳腔內空氣被組織吸收，產生負壓，拉扯耳膜，造成凹陷；拉扯卵窗及圓窗（中耳到內耳開口上），內耳前庭（橢圓囊及球囊）即發生形變，壓縮耳石斑，改變耳石分布，使患者以為身體正在翻滾、移動或搖晃。

原因二：內淋巴液比重增加

病毒經由卵窗感染內耳，引起耳蝸管發炎，血管紋路分泌含有大量抗體及發炎激素的內淋巴液，循環到前庭及半規管。由於內淋巴液含有大量蛋白質，密度變大，頂帽密度較小，便向上浮起及扭曲，使患者以為頭部正在轉動。當患者轉頭時，由於一側半規管內淋巴液較為黏滯，流動不足，該耳平衡輸入減少，使患者以為頭部沒有跟著轉動。

原因三：橢圓囊內耳石鬆脫

病毒經由圓窗（聽小骨連接處）感染橢圓囊，耳石膠發炎變性，耳石顆粒脫離耳石斑，隨著內淋巴液循環，沉積某一支半規管，或黏在壺腹頂帽上，就會在患者改變身體姿勢時，耳石因重力或慣性作用，繼續帶動內淋巴液流動，使患者以為頭部還在轉動。

原因四：誘發前庭性偏頭痛

若患者有偏頭痛體質，當中耳腔發炎，會刺激黏膜下的感覺受器，訊息經由三叉神經傳進腦幹，經由三叉神經血管疼痛機制，啟動前庭性偏頭痛。電位波動干擾前庭神經核，使它無法抑制性地調控該側前庭神經所傳入的平衡訊息，或者干擾前庭神經，使它無法正常地接收平衡訊息，患者會以為身體正在傾斜或旋轉。

左圖為急性中耳炎患者的耳膜，可見到中耳腔黏膜紅腫 (紅圈)；右圖為已經痊癒的耳膜...
左圖為急性中耳炎患者的耳膜，可見到中耳腔黏膜紅腫 (紅圈)；右圖為已經痊癒的耳膜。（圖：陳建志提供）

檢查耳部及眼球確認

在診療眩暈時，為了及早篩選出危險的眩暈，醫師會檢查患者耳部及眼球，評估肢體及步態。若確認是安全的眩暈，就會對症下藥。

屬於原因一者：進行中耳通氣術後，症狀立即緩解。

屬於原因二者：會隨著耳悶而加重或緩解，治療時會使用副腎皮質素，減輕免疫反應，進行消腫。

屬於原因三者：感染痊癒後過段時間，會安排耳石復位術，把耳石歸回橢圓囊內。

屬於原因四者：會隨著頭痛發作而緩解，少有併發症，治療以止痛、止暈及止吐為主，控制症狀即可。

老人、三高者眩暈 小心中風

須注意少數患者，特別是老年或有三高者，急性上呼吸道感染時，交感神經旺盛，血液比平時更黏稠，阻塞腦血管，發生小腦或腦幹中風，因此發作劇烈的眩暈，宜趕緊送醫。

中風 三高 併發症

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