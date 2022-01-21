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頻繁夜尿影響睡眠、失眠 竟是腦部功能有問題

許政榆

頻繁夜尿，小心腦部出問題。不少人飽受「夜尿症」所苦，台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚說，夜間多尿不僅會影響睡眠、失眠，可能進而延伸嚴重慢性疾病、心理健康與精神問題，小病不注意恐釀大禍。

依國際尿失禁防治協會定義，夜尿是「尿意強烈，中斷原來的睡眠醒來，一晚至少兩次以上」。據統計，台灣40歲以上成人夜尿症盛行率達40%，且年齡越長盛行率越高，其中近九成屬於「夜間多尿」的範疇。

研究顯示，男性超過50歲，至少每四人就有一人有夜尿問題，增長十歲盛行率就增加一倍，超過60歲後每兩人就有一人；此外，罹患高血壓糖尿病、肥胖問題、心血管疾病與中風患者也是高危險族群。

廖俊厚表示，男性超過50歲或有慢性疾病，要記得觀察「夜尿二三四」，包括夜間起床尿兩次以上，且尿量超過全天尿量的三分之一以上，即為夜尿多症，盛行率達四成三，「中獎」機率很高。

台灣泌尿科醫學會秘書長王弘仁指出，常見的下泌尿道疾病，多半是泌尿器官出問題，夜間多尿患者大多是賀爾蒙問題，因腦下垂體分泌抗利尿激素不足，導致睡覺時尿量無法減少、尿液沒有濃縮，是腦部功能問題表現之一。

據研究，超過50%有夜尿困擾的人，認為其睡眠品質受到影響，生理上提高罹患心血管疾病風險，心理上容易帶來疼痛、沮喪、焦慮以及認知、記憶和表現缺陷等問題。研究也發現，有夜尿問題的患者，超過75%同時有糖尿病、高血壓、神經性疾病、心血管疾病等疾病在身。

廖俊厚曾收治一名現年55歲的男性高階主管，被太太抱怨總是半夜起床上廁所，才注意到自己因為強烈尿意，多次中斷睡眠，即便晚上少喝水喝酒、睡前排空尿液也無改善，就醫後才發現是夜間多尿，經過藥物治療後才改善狀況。

高血壓 心血管疾病 糖尿病

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