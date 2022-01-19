我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

東加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

眼瞼下垂影響生活、人緣差 1手術變大眼

記者王昭月／綜合報導
江先生是眼瞼下垂患者，從小就是瞇瞇眼。（圖：高醫提供）
江先生是眼瞼下垂患者，從小就是瞇瞇眼。（圖：高醫提供）

在中國、台灣兩岸經商的48歲江先生先天性眼瞼下垂，從小眼睛常瞇成一條線，上課常被老師誤會是打瞌睡，也影響學習及人際關係。去年他接受台灣高雄醫學大學附設醫院整型外科教授賴春生治療，瞇瞇眼終於可以撐大；他發現門診有許多眼瞼下垂的小朋友，正複刻他過去的遭遇，大方捐出100萬元台幣（約3.6萬），不希望孩子的成長歲月像他受同樣的苦。

賴春生表示，江先生是提眼肌無力，導致眼瞼下垂，為要看清楚事物，長期需頭往後仰，去年8月就醫時，使用眼皮下方皮瓣縮短的創新手術，目前已經改善。

江先生是先天性眼瞼下垂患者，從小瞇瞇眼，雙眼只能張開約0.1公分，常被老師誤以為上課愛睡覺，被叫去罰站；成年後求醫，因錯過年少的開刀黃金期，始終無法改善，後來到高醫接受治療，連妻子都驚訝，不知道老公的眼睛能有這麼大。

江先生到高醫治療後，揮別瞇瞇眼人生。（圖：高醫提供）
江先生到高醫治療後，揮別瞇瞇眼人生。（圖：高醫提供）

江先生今早透過視訊與主治醫師賴春生對談，他說，自己一出生眼睛就小，小時候念書發現大家都用歧異眼光看他；後來視力因視野小也受影響，做事後更容易感到疲累，被取「加菲貓」等各種綽號，別人對他常不愛搭理。

術後他眼睛視野變大，人際關係改善許多，與朋友聊天精神反而比大家好。

賴春生表示，每800名新生兒約有一人先天性眼瞼下垂，有的是眼部肌肉發育不全，但部分孩童因家庭經濟不優，未能開刀，江先生的100萬捐款，約能幫助三、四十名病童。

肌肉

上一則

下肢水腫恐是重症警訊 6種疾病嚴重會立即奪命

下一則

配戴軟式隱形眼鏡 幫助學童控制近視

延伸閱讀

西安2醫院遭整改停業3月 數千長期病患陷困境

西安2醫院遭整改停業3月 數千長期病患陷困境
冬天出生嬰兒較易髖關節脫臼 風險竟是夏天2倍

冬天出生嬰兒較易髖關節脫臼 風險竟是夏天2倍
微創低溫組織消融探針手術 解鼻塞睡不好之苦

微創低溫組織消融探針手術 解鼻塞睡不好之苦
85歲婦靜脈栓塞腳腫難走路 血栓溶解再置放支架恢復

85歲婦靜脈栓塞腳腫難走路 血栓溶解再置放支架恢復

熱門新聞

咖啡有益健康，但過多咖啡因會干擾睡眠，降低免疫力。 (Getty Images)

享受咖啡無負擔 營養師教你掌握4訣竅

2022-01-18 02:10
168間歇性斷食法，絕不能把三餐熱量灌到兩餐，且晚餐澱粉攝取要減半。 (Getty Images)

168斷食遵守2原則 減重還能降血壓

2022-01-12 02:04
台北慈濟醫院眼科部醫師吳淑雅分享「護眼5祕訣」，提醒民眾要勤保養，別造成眼睛傷害，尤其過年期間有發生較嚴重不適症狀，就該立即就醫，以免耽誤治療時機。圖／台北慈濟醫院提供

過年宅家中追劇電玩 醫師分享不可不知的「護眼5祕訣」

2022-01-12 05:43
《「淋」機應變牢記6+6準則》記者會，左起為財團法人癌症希望基金會執行長蘇連瓔、中華民國血液病學會理事長周文堅、中華民國血液及骨髓移植學會理事長暨台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升、台大癌醫中心分院血液腫瘤部主治醫師林耘曲、淋巴瘤患者心理師葉北辰。記者許政榆／攝影

不是新冠…異常疲累、發燒咳嗽 6超常見症狀小心是這病

2022-01-18 05:25
阿茲海默症新藥Aduhelm。（美聯社）

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

2022-01-11 23:51
（圖：健康醫療網提供）

3類人膝關節最易耗損 中醫針灸緩解疼痛

2022-01-16 01:40

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段